إطلاق صواريخ من لبنان يثير إنذارات في شمال إسرائيل

توقفت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. في الوقت نفسه، تنتظر إسرائيل موافقة على إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق نار مع لبنان. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لا يوجد حاليا اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار.

توقفت صفارات الإنذار، مساء الجمعة، في مدينة كريات شمونة وعدد من البلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل ، بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي ال لبنان ية. بحسب وسائل إعلام إسرائيل ية، شملت الإنذارات مدينة كريات شمونة ومستوطنات أخرى، وطُلب من السكان التوجه إلى المناطق المحصنة.

لم ترد على الفور معلومات عن إصابات أو أضرار، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية فحوصات وتقييمات. في الوقت نفسه، تنتظر إسرائيل موافقة على إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق نار مع لبنان، بعد 4 جولات تفاوض في واشنطن. لكن الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم رفض النتائج، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي. منذ 2 مارس، خلف هذا العدوان 3 آلاف و556 شهيدا و10 آلاف و870 جريحا، إضافة إلى مليون نازح.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لا يوجد حاليا اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار





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