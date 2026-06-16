إطلاق مجموعة جديدة من سيارات موديل 2026 في السوق المصري

تغطية إخبارية لأبرز سيارات موديل 2026 المتاحة حالياً في السوق المصري، مع التركيز على المواصفات الفنية والأسعار لكل طراز من ام جى 6، بيستون B70، جاك J7، بايك يو 5 بلس، ودونج فنج شاين.

يشهد سوق السيارات المصري حالياً دخول مجموعة جديدة من طرازات السيارات موديل 2026 ، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المواطنين على سيارات تجمع بين المواصفات التقنية الحديثة والتكييف مع متطلبات المستقبل في قطاع النقل.

وتضم هذه الطرازات مجموعة متنوعة من السيارات الصينية وال sulfate الأخرى التي became متاحة بعد استقرار الأوضاع في السوق المحلي. ومن أبرز هذه الموديلات: ام جى 6، بيستون B70، جاك J7، بايك يو 5 بلس، و دونج فنج شاين. ったت هذه الطرازات بمواصفات محرك قوية وتجهيزات تنافسية، وتتوفر بأسعار تتراوح بين 790 ألفجنيه إلى أكثر من مليون و300 ألف جنيه حسب الفئة والموديل.

تتميز دونج فنج شاين موديل 2026 بمحرك توربو سعة 1500 سي سي ينتج قوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك. وتتوفر في سعرين: الفئة الأولى بـ 790 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 945 ألف جنيه. أما بايك يو 5 بلس فتعتمد محرك 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم 142 نيوتن متر، وخزان وقود 48 لتر، وتباع الفئة الأولى بـ 849 ألف جنيه والفئة الثانية بـ 974 ألف جنيه.

وجاءت جاك J7 بقوة 150 حصان من نفس سعة المحرك التوربو، مع خزان وقود 55 لتر وعزم دوران 214 نيوتن متر، وسعرها مليون و39 ألف جنيه. أما بيستون B70 فتملك محرك 1500 سي سي توربو بقوة 169 حصان، مع علبة تروس أوتوماتيك، وسعرها مليون و225 ألف جنيه. وظهرت ام جى 6 بنفس سعة المحرك التوربو والقوة، لكن بعزم دوران أعلى يبلغ 250 نيوتن متر، وخزان وقود 50 لتر.

وتباع الفئة الأولى بـ مليون و280 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ مليون و300 ألف جنيه. ويمثل هذا التنوع في الموديلات والأسعار خيارات متعددة للمستهلك المصري، خاصة مع توجه الشركات نحو تقديم سيارات مزودة بتقنيات تتوافق مع نظم الاستهلاك الحديثة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق السيارات المصري موديل 2026 ام جى 6 بيستون B70 جاك J7 بايك يو 5 بلس دونج فنج شاين اسعار السيارات مواصفات السيارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجورتبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر إلى 18 يونيو، مع صرف القيم الحالية دون زيادات، على أن تطبق الزيادات الجديدة في يوليو 2026.

Read more »

ماذا تقدم كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026.. وكم سعرها؟تُعد كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي تطرحها...

Read more »

رسوم وخطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنةحددت وزارة الداخلية، الأسعار المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2026، من خلال قطاع الأحوال المدنية

Read more »

مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنةمع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره امنت نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026،

Read more »

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الخميس 18 يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار

Read more »

باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديالتنطلق مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات بكأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحده

Read more »