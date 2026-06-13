إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من المناطق الأمنية

رصدت إسرائيل إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من لبنان نحو شمالها، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى مساعiramب للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

أفادت القناة الـ12 العبرية يوم السبت بأنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخ ية من لبنان باتجاه منطقة المطلة ومسغاف عام في شمال إسرائيل . وقد أعلنت الجبهة الداخلية ال إسرائيل ية سابقا في نفس اليوم عن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى после رصد إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة من لبنان .

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، مشددا على أن العقيدة الأمنية لإسرائيل حادة وواضحة وتعتمد على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة، والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات. وذكر كاتس أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقود مسارا نحو اتفاق مع إيران based على رؤيته للمصالح الأمريكية، بما في ذلك المصلحة المشتركة مع إسرائيل، ودعا إسرائيل إلى ضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

في تطورات منفصلة، أعلنت وسائل إعلامروسية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في روسيا، كما كشف جروسي عن نيته الترشيح لمنصب أمين عام للأمم المتحدة





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