إطلاق لجنة الحريات وفتح باب الاشتراك في لجنتي الشباب والمرأة.. ونقيب المحامين يضع خطة عمل لتفعيل دور النقابة

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن انطلاق فعاليات لجنة الحريات وفتح باب الاشتراك في لجنتي الشباب والمرأة، في إطار سعيها لتفعيل دور اللجان النوعية وتعزيز جهودها في دعم الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان. كما قام وزير التعليم بزيارة لمدرسة الأورمان الثانوية لمتابعة تطبيق مادة البرمجة.

أعلنت النقابة العامة للمحامين، بقيادة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن انطلاق فعاليات لجنة ال حريات الأسبوع المقبل. يأتي هذا الإعلان في سياق حرص النقابة على تفعيل دور اللجان النوعية المختلفة، وتعزيز جهودها المستمرة في دعم ال حريات العامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية استقلال القضاء.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير العمل النقابي، وتقديم خدمات متميزة للمحامين، والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. الاجتماع الأول للجنة الحريات سيكون بمثابة نقطة انطلاق لوضع خطة عمل مفصلة، تحدد الأهداف الاستراتيجية، والآليات التنفيذية، والمؤشرات الرئيسية لقياس الأداء. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه الحريات العامة في مصر، وسبل التصدي لها، من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة.

كما سيتم التركيز على تطوير آليات مشاركة الأعضاء الجدد في أنشطة اللجنة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم، لتمكينهم من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف اللجنة. بالتوازي مع ذلك، قررت النقابة العامة للمحامين فتح باب الاشتراك في عضوية لجنتي الشباب والمرأة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتمكين المحامين الشباب، وتعزيز دور المرأة في العمل النقابي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمان النقابة بأهمية مشاركة جميع الفئات في تطوير العمل النقابي، وإتاحة الفرصة أمام المحامين للمشاركة في صياغة المبادرات والسياسات التي تستهدف الارتقاء بالمهنة. وسيتم استقبال طلبات الاشتراك في عضوية اللجنتين من خلال الروابط الإلكترونية المخصصة، مع الالتزام بالشروط والمعايير التي تضمن اختيار عناصر قادرة على الإسهام الفعال في تطوير العمل النقابي.

وتؤكد النقابة على أن المحامي يحق له الانضمام إلى لجنة واحدة فقط من بين اللجان المعلنة، مع إتاحة الفرصة لمن سبق له الاشتراك في إحدى اللجان للانتقال إلى لجنة أخرى وفقًا للضوابط المنظمة. هذه المرونة تهدف إلى تشجيع المحامين على المشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، وتعزيز التنوع في اللجان النوعية. وتسعى النقابة من خلال هذه الخطوات إلى بناء جيل جديد من المحامين القادرين على تحمل المسؤولية، والمساهمة في تطوير العمل النقابي، والدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي سياق منفصل، قام وزير التعليم بزيارة تفقدية لمدرسة الأورمان الثانوية، برفقة رئيسي جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة سبريكس الأمريكية. كان الهدف من الزيارة متابعة تطبيق مادة البرمجة عمليًا، والاطمئنان على مستوى الطلاب، والتأكد من توفير البيئة التعليمية المناسبة. وقد أعرب وزير التعليم عن سعادته بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلاب في مجال البرمجة، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارة المدرسية. كما أشاد رئيسا الجامعتين اليابانية والأمريكية بالجهود التي تبذلها مصر في تطوير التعليم، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتم خلال الزيارة استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تدريس مادة البرمجة، وتبادل الخبرات بين المعلمين والخبراء من الجامعات الزائرة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم على تطوير المناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإعداد الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتعتبر مادة البرمجة من المواد الأساسية التي تساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع لدى الطلاب، مما يؤهلهم لسوق العمل المتغير.

وتسعى وزارة التعليم إلى تعميم تدريس مادة البرمجة في جميع المدارس الثانوية، وتوفير التدريب اللازم للمعلمين، وتوفير التجهيزات والموارد التعليمية المناسبة





