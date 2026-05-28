إطلاق صواريخ إيرانية تحذيرية وتصعيد عسكري في الخليج

أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من الجنوب تجاه أهداف لم تتضح بعد، بينما سمعت أصوات إطلاق نار قرب بندر عباس ومضيق هرمز، في تحدٍ إيراني جديد يتزامن مع تحذيرات لبنانية من استهداف إسرائيل للمواقع التراثية في صور.

أفادت وكالة أنباء فارس ال إيران ية، بإطلاق القوات المسلحة ال إيران ية صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة قبل لحظات. وأضافت أنه لم تتضح بعد الأهداف الدقيقة لهذه ال صواريخ ، لكن بعض المصادر تشير إلى إمكانية الاشتباك في مياه الخليج العربي.

ونفت وكالة فارس، بناء على تحقيقات ميدانية أجرتها، ما أفادت به بعض وسائل الإعلام حول وقوع انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزجان، مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات في هاتين المحافظتين حتى هذه اللحظة. واختتمت وكالة فارس بالقول: هذا الصباح، وبعد عدوان العدو على المناطق الشرقية من بندر عباس، استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية قاعدة انطلاق هذا العدوان.

كما أفادت وكالة تسنيم عن تقارير ميدانية بسماع أصوات إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز، موضحة أن هذه الأصوات توحي بإمكانية إطلاق البحرية الإيرانية طلقات تحذيرية باتجاه سفن معينة. في سياق منفصل، حذرت لبنان من تهديد الضربات الإسرائيلية لمواقع تراثية في صور، مع الإشارة إلى أن هذه المواقع قد تتعرض لأضرار جراء التصعيد العسكري في المنطقة





