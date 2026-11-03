إطلاق أول إطار سيارة مصري في قناة السويس الشهر المقبل

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن عن بدء إنتاج أول إطار سيارة محلي في الشهر المقبل ضمن جهود تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.

كشف الدكتور مصطفى شيخون ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن جاهزية أحد المشروعات الصناعية الكبرى ضمن المنطقة لبدء إنتاج أول إطار سيارة مصري بالكامل خلال الشهر المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة داخل نطاقها الجغرافي.

جاء هذا الكشف الرسمي خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث ناقش الحضور استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على دورها المحوري في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع وآفاق النمو في المرحلة المقبلة.

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تفاصيل مشروع إنتاج الإطارات وطاقة التصنيع

أوضح الدكتور مصطفى شيخون أن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الإطارات المستهدف تستهدف تصنيع 18 مليون إطار سيارة، مع وجود خطة طموحة للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 42 مليون إطار مع اكتمال كافة المراحل التنموية للمشروع.

البنية التحتية الصناعية ونمو الاستثمارات

أشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم حالياً 222 مصنعا عاملا، بالإضافة إلى 187 مصنعا آخر تحت الإنشاء، لافتاً إلى أن الهيئة تعاقدت مع 117 شركة خلال العام الماضي، باستثمارات تعاقدية بقيمة 7.2 مليار دولار تؤكد قوة الموقع الاستثماري للمنطقة.

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التوسع الجغرافي والجذب الاستثماري الدولي

أكد الدكتور مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 455 كيلومترا مربعا، وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، وقد نجحت في استقطاب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية خلال السنوات الحادية عشرة التي مضت على تأسيسها.

الرؤية المستقبلية لعمق التصنيع والمكونات

أضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات عالية القيمة والتكنولوجيا المتطورة، مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني في المنتجات النهائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية متكاملة لتخزين وتوزيع البضائع محلياً ودولياً.