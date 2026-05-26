إطلاق سيارات سيات أرونا وميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 في السوق المصري

تستعد السوق المصرية لاستقبال طرازات جديدة من السيارات لعام 2026، أبرزها سيات أرونا وميتسوبيشي أوتلاندر سبورت، ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية. تقدم هذه السيارات محركات متطورة وأنظمة أمان شاملة بأسعار تبدأ من مليون و275 ألف جنيه.

يشهد سوق ال سيارات المصري دخول إصدارات جديدة لموديل عام 2026 بهدف تلبية طلب العملاء للحصول على سيارات تجمع بين التقنيات الحديثة والتصاميم العصرية، مما يعكس التطور المستمر في صناعة ال سيارات мировيًا وانتقالها نحو حلول التنقل المستدام والذكي.

ومن أبرز الطرازات التي تم إطلاقها مؤخرًا سيارتا سيات أرونا وميتسوبيشي أوتلاندر سبورت، واللتان تنتميان إلى فئة الكروس أوفر الرياضية التي تحظى بشعبية متزايدة في السوق المحلي بسبب تنوع استخداماتها وراحتها. وقد صممت هذه السيارات لتقديم تجربة قيادة متوازنة بين الأداء والكفاءة، مع التركيز على تعزيز معايير السلامة والرفاهية للركاب.

تتمتع سيات أرونا 2026 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وخزان وقود بسعة 40 لترًا، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية. أما من ناحية السلامة، فهي مجهزة بمجموعة متكاملة من الأنظمة تشمل: نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، ووسائد هوائية للسائق والراكب والجانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل (EBD)، ونystem الثبات الإلكتروني (ESP)، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح النهار التشغيلية تلقائيًا (Daytime Running Lights)، ومستشعر ضغط الإطارات (Tyre Pressure Sensor)، والمصابيح الزينونية (Xenon Headlights)، ومقبض المفتاح المضاد للسرقة (Immobilizer Key)، ونظام إنذار مضاد للسرقة (Alarm/Anti-Theft System).

وبالنسبة للسعر، فإن الفئة الوحيدة المتاحة من سيات أرونا 2026 تُباع بمبلغ 1,369,000 جنيه مصري. من جهتها، تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 محركًا سعة 1500 سي سي ينتج قوة 103 حصان مع عزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترنًا بعلبة تروس أوتوماتيكية. وتتوفر السيارة بثلاث فئات مختلفة بأسعار تبدأ من 1,275,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية، و1,475,000 جنيه للفئة الثالثة.

كما أن لديها معدات أمان متقدمة تشمل: نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، والوسائد الهوائية للسائق والراكب والجانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، والحساسات الأمامية والخلفية للركن، ونظام الإيموبليزر ضد السرقة. ويعكس هذا التوجه العام في السوق المصري نحو توفير سيارات مجهزة بتقنيات أمان عالية الجودة للعائلات.

بشكل عام، يمثل دخول هذين الطرازين موديل 2026 إضافة مهمة للخيارات المتاحة في فئة الكروس أوفر بال مصر، حيث يوازنان بين الأسعار التنافسية والمميزات التقنية والأمنية التي تلبّي متطلبات المستهلكين اليوم.





