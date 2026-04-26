إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض.. إجلاء الرئيس ترامب ووقوع قتلى وجرحى

تعرض حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن لمحاولة إطلاق نار، مما أدى إلى إجلاء الرئيس دونالد ترامب ونائبه، ووقوع عدد من القتلى والجرحى. أجهزة الأمن تحقق في الحادث وتفرض سيطرة كاملة على الموقع.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة مضطربة للغاية، حيث تعرض حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي يحضره الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إطلاق نار أثارت حالة من الذعر والفوضى.

وقد أدى هذا الحادث إلى إجلاء عاجل للرئيس ترامب ونائبه مايك بنس من القاعة، وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات ووفيات. ووفقًا لتقارير إعلامية متعددة، فقد وقع إطلاق النار داخل أو بالقرب من فندق هيلتون واشنطن، وهو المكان الذي يقام فيه الحفل السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض. وقد استجابت أجهزة الخدمة السرية بشكل فوري، حيث اقتحمت القاعة وأمرت الحضور بالانبطاح على الأرض لتجنب الإصابة، قبل البدء في عملية إخلاء واسعة النطاق.

وفي أعقاب الحادث مباشرة، نشر الرئيس ترامب تعليقًا عبر منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، وصف فيه الأمسية بأنها 'صعبة'، معربًا عن تقديره العميق لسرعة وكفاءة أداء جهاز الخدمة السرية والشرطة. وأشاد ترامب بشجاعة وبراعة هؤلاء الأفراد في التعامل مع الموقف، مؤكدًا أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وأضاف الرئيس أنه أوصى بمواصلة الفعالية، قائلاً: 'اتركوا العرض يستمر'، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القرار النهائي بشأن استكمال البرنامج أو تعديله يعود إلى جهات إنفاذ القانون، التي ستجري تقييمًا شاملاً للوضع الميداني. وأشار ترامب إلى أن ما تبقى من الأمسية 'سيكون مختلفًا عما كان مخططًا له'، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع الوضع وفقًا لما تراه مناسبًا لضمان سلامة الحضور.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة 'أسوشيتد برس' بأن قوات الأمن انتشرت بكثافة حول فندق هيلتون، وأغلقت المنطقة بالكامل، وبدأت تحقيقات موسعة لتحديد دوافع الجريمة والكشف عن أي شركاء محتملين للمنفذ. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المسلح أطلق النار في محيط الحفل قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله. وحتى الآن، لم يتم تأكيد عدد الإصابات أو الوفيات بشكل رسمي، ولكن التقارير الإعلامية تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقد أكد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن الجهاز يتعاون بشكل وثيق مع شرطة العاصمة في التحقيق في الحادث، الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية رئيسية. وأضاف غوليلمي أن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرة كاملة على الموقع، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث ودوافع الجاني. هذا الحادث يثير تساؤلات جدية حول الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الفعاليات الهامة، ويدعو إلى مراجعة شاملة لضمان سلامة كبار الشخصيات والحضور.

كما أنه يلقي بظلاله على الأجواء السياسية في الولايات المتحدة، ويزيد من حدة التوتر والانقسام. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحادث نقطة تحول في النقاش الدائر حول قضايا الأمن والسلامة في البلاد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب إطلاق نار البيت الأبيض واشنطن أمن الخدمة السرية حفل مراسلي البيت الأبيض قتلى جرحى إجلاء

United States Latest News, United States Headlines