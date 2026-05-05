إطلاق نار في تكساس: مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث غير عشوائي

أفادت الشرطة الأمريكية بأن رجلاً أطلق النار على خمسة أشخاص في مركز تجاري شمال دالاس، تكساس، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين. أكدت الشرطة أن الحادث لم يكن عشوائياً، وأن المهاجم كان يعرف الضحايا ويربطه بهما علاقة عمل. تم القبض على المشتبه به، سيونج هان هو، البالغ من العمر 69 عاماً، بعد مطاردة قصيرة سيراً على الأقدام.

وقال قائد شرطة كارولتون، روبرتو أريدوندو، إن الحادث لم يكن عشوائياً، وأن المهاجم كان يعرف الضحايا، بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية. وأضاف أريدوندو: "كانت تربطهم علاقة عمل معروفة. وما زلنا نعمل على تحديد دوافعه". وبعد مطاردة قصيرة سيراً على الأقدام، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، سيونج هان هو، البالغ من العمر 69 عاماً، على بُعد حوالي 6 كيلومترات (4 أميال) في متجر بقالة ولم يُعرف على الفور ما إذا كان لديه محامٍ يتحدث باسمه.

وأكد قائد الشرطة أن الحادث لم يكن مرتبطاً بالإرهاب، بل كان نابعاً من خلافات شخصية بين المهاجم والضحايا. كما تم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام المحلي لبدء الإجراءات القانونية ضد المشتبه به. وفي الوقت نفسه، عبرت السلطات المحلية عن تعاطفها مع عائلات الضحايا، مؤكدةً دعمها الكامل لهم خلال هذه الفترة الصعبة. كما حثت الشرطة السكان على التعاون في تقديم أي معلومات قد تساعد في استكمال التحقيقات





