أعلنت شرطة توليدو عن حادث إطلاق نار قرب مهرجان أولد ويست إند، مسببًا إصابات ونقلًا للمصابين إلى المستشفيات. يُسلط الحادث الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن في الفعاليات العامة، بينما يطرح مدير حماية الأطفال في "يونيسيف" مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال تحت 14 عامًا، في إطار جهود عالمية لحماية سلامة الأطفال الرقمية.

أعلنت شرطة مدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، السبت، عن وقوع حادث إطلاق نار أخيم قرب مهرجان "أولد ويست إند" المجتمعي، الذي يُنظم سنوياً في أحد الأحياء التاريخية للمدينة.

وصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، لتجد عددًا من المصابين الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. لم تُفصح السلطات حتى الآن عن عدد الضحايا بدقة ولا عن طبيعة الإصابات، كما لم تُعلن عن هوية الجناة أو الدوافع التي أدت إلى هذا الفعل العنيف. وقد أعقب ذلك صمتًا مكثفًا من قبل الجهات الأمنية، التي أكدت أنها تجري تحقيقاً موسعاً لتحديد ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

يُعد مهرجان "أولد ويست إند" حدثًا ثقافيًا واجتماعيًا مهمًا في توليدو، حيث يمتد طوال يومين ويحضره آلاف الزوار من داخل المدينة وخارجها. يتضمن البرنامج عروضًا موسيقية حية، وجولات سياحية في الأحياء القديمة، بالإضافة إلى أسواق للأطعمة المتنوعة ومعارض تجارية. يُعَدُّ هذا المهرجان منصة للأنشطة الترفيهية والعائلية، ما يجعل أي تهديد أمني فيه يشكل صدمة كبيرة للمجتمع المحلي ويثير مخاوف حول سلامة الفعاليات العامة في المستقبل.

وقد دعت الهيئات المحلية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الرقابة، مؤكدين ضرورة توفير بيئات آمنة للزوار، خاصةً في ظل تزايد حوادث العنف التي تستهدف التجمعات الجماهيرية. في الوقت ذاته، أعلن مدير حماية الأطفال في "يونيسيف" عن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا من قبل الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الرابعة عشرة.

تتضمن المقترحات فرض قيود على الوقت المسموح به لاستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وتعزيز الرقابة الأبوية على المحتوى الرقمي، وتطوير سياسات تعليمية تتضمن توعية الأطفال ومقدمي الرعاية بأخطار الإدمان الرقمي. وجاء ذلك في إطار الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية للتكنولوجيا على صحة الأطفال النفسية والاجتماعية، خصوصًا في ظل الانتشار المتسارع للأجهزة الذكية. وأشار المتحدث إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومات، والشركات التقنية، ومؤسسات التعليم لتوفير بيئة رقمية آمنة ومُعزَّزة للقيم الأخلاقية.

هذه المبادرات، إلى جانب ما يُجرى في توليدو من تعزيز للأمن الجماهيري، تُظهر اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين المحلي والعالمي بحماية الفئات الأكثر ضعفًا من مخاطر العنف والتكنولوجيا غير المُراقبة





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