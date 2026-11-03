إطلاق الشبكة العربية لبيانات الهجرة في القاهرة بمشاركة 13 دولة عربية

أطلقت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة الشبكة العربية لبيانات الهجرة في القاهرة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، واعتمدت خطتها للفترة 2026-2028.

أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الشبكة العربية ل بيانات الهجرة ، وذلك يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة ، بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. ويمثل الإطلاق خطوة جديدة في مسار العمل الإحصائي العربي المشترك.

شهدت الفعاليات توقيع واعتماد خطة العمل الخاصة بالشبكة للفترة من 2026 إلى 2028. وتهدف الخطة إلى أن تكون الشبكة إطارا إقليميا دائما للتعاون الفني وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول العربية في إنتاج بيانات الهجرة وتطويرها.

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ويكتسب هذا الإطار أهمية خاصة لأن بيانات الهجرة تعد من المدخلات الأساسية لفهم حركة السكان بين الدول وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. وقد ظلت الدول العربية تواجه تحديات تتعلق بتفاوت المصادر وصعوبة المقارنة بين البيانات الوطنية.

أهداف الشبكة العربية ودورها الإقليمي

وتعد الشبكة آلية إقليمية للتعاون الفني تقودها الدول العربية، وتجمع للمرة الأولى الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية المعنية ببيانات الهجرة في الدول العربية الاثنتين والعشرين، ضمن إطار مؤسسي مشترك.

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ويستهدف هذا الإطار تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال، بما يسهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة. وتدعم هذه البيانات رسم السياسات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.

مواقف المسؤولين من إطلاق الشبكة

أكدت الجهات المشاركة أن إطلاق الشبكة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الإحصائي العربي وتطوير آليات العمل المشترك في مجال بيانات الهجرة. وأشارت إلى أن توافر البيانات الدقيقة والشاملة ركيزة أساسية لفهم أنماط الهجرة وتطوراتها.

وأوضحت سعادة الوزير المفوض عبير الجلاهمة، مديرة إدارة الإحصاء وقواعد البيانات بجامعة الدول العربية، أن الشبكة تمثل أول منصة إقليمية دائمة متخصصة في بيانات الهجرة. وأضافت أنها تقودها الدول العربية وتنطلق من أولوياتها واحتياجاتها.

كما أكد جستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإطلاق يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة وتبادل المعرفة والملكية الوطنية والعمل الجماعي. وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية والشركاء المعنيين لتحسين توافر بيانات الهجرة وجودتها واستخدامها.

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لقاء كبار المسؤولين والدول المشاركة

جاء إطلاق الشبكة في ختام لقاء كبار المسؤولين حول تعزيز بيانات الهجرة في المنطقة العربية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من 13 دولة عربية. وهذه الدول هي مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا والسودان واليمن.

شهد اللقاء مناقشة أولويات العمل المشترك في مجال بيانات الهجرة، وتبادل الرؤى بشأن التحديات المرتبطة بإنتاج البيانات وإتاحتها. كما تضمن المساهمة في إعداد الخطة الأولى للشبكة تمهيدا لاعتمادها خلال حفل الإطلاق.

ويأتي إطلاق الشبكة تأكيدا لأهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المعنية بملف الهجرة. ويهدف ذلك إلى بناء منظومة إحصائية عربية متكاملة توفر بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة، بما يدعم التخطيط ووضع السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.