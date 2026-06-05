إطلاق النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط في القاهرة

انطلاق النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط الذي تنظمه مصر وإيطاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في التعليم التقني وربطه باحتياجات سوق العمل.

برعاية الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، تُطلاق اليوم النسخة الأولى من "منتدى ال تعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط "، الذي تنظمه وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني ال مصر ية بالتعاون مع وزارة ال تعليم والاستحقاق الإيطالية.

يقام المنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال يومي 5 و6 يونيو، في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى بناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الأفريقية والمتوسطية وتعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، مع تركيز خاص على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية الضرورية للتحول الرقمي والتكنولوجي. أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن المنتدى سيرفق بعدد من ورش العمل، وسيستعرض المدارس الفنية المصرية الإيطالية الجديدة التي يصل عددها إلى 100 مدرسة.

وأوضح أن خطوات تطوير التعليم الفني تجري بوتيرة متسارعة، وتوجت بافتتاح هذه المدارس التي تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية (الاسم الجديد لشهادة الدبلوم) بالإضافة إلى شهادة فنية إيطالية، على أن تبدأ العمل في العام الدراسي 2026-2027.andleiding ترتكز الرؤية الاستراتيجية للمنتدى على تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتقني، وتهدف إلى تنمية المهارات المستقبلية، والتحول الرقمي والابتكار، وربط التعليم بالصناعة وتمكين الشباب. ويسعى المنتدى لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية، وأكاديميات ITS الإيطالية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، والشركات الصناعية والتكنولوجية، والطلاب والخبراء وصناع القرار، لخلق مسار واضح من التعليم إلى التوظيف.

في إطار الاستعدادات للمنتدى، عُقدت ورش عمل تدريبية مبتكرة موجهة لطلاب ومعلمي التعليم الفني بدول البحر المتوسط، نظمها برنامج "مدرسة المستقبل" التابع لوزارة التعليم الإيطالية. شارك في هذه ورش العمل 180 طالباً ومعلماً من مختلف الدول، حيث تركزتExperiments على خمسة محاور رئيسية تشمل مهارات وخبرات مرتبطة بمنطقة البحر المتوسط، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات التحويلية، والتراث الثقافي والسياحة، والتعليم في المنطقة.

وتعد هذه الورش منصة تفاعلية لتبادل الرؤى بين المشاركين من جنسيات مختلفة، مما يسهم في بناء جسور التواصل التعاوني الدولي وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والابتكار، وتعزيز دور التعليم الفني في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل. من المقرر أن تختتم ورش العمل بعرض نتائج المجموعات المشاركة وأفكارهم الابتكارية خلال حفل افتتاح وختام المنتدى، حيث ستبرز قدرة الطلاب على توظيف المعارف والمهارات الفنية لتقديم حلول عملية للتحديات المعاصرة.

وت Peoples هذه المبادرة كخطوة محورية نحو تعزيز التكامل الإقليمي وبناء قدرات الشباب في مجال التقنية والمهن، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة





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