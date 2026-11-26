اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إطلاق منصة ميره للمساعدين الحكوميين، واستراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي تهدف لتحويل 50% من الخدمات الحكومية بحلول عامين لتعزيز كفاءة الأداء.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق منصة ميره ، وهي المساعد الحكومي الشخصي الأول من نوعه في دولة الإمارات، بهدف توحيد خدمات الحكومة الرقمية وتحويلها جذرياً. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تهدف إلى جعل حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة في تبني تقنيات المستقبل.

إطلاق منصة ميره للمساعدين الحكوميين

تمثل منصة ميره النقطة المحورية في تحويل نموذج العمل الحكومي عبر ربط جميع الخدمات الرقمية تحت مظلة واحدة ذكية. تتيح المنصة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال التفاعل مع الجهات الحكومية باستخدام اللغة الطبيعية، سواء عبر الكتابة أو التحدث صوتياً، دون الحاجة إلى معرفة الاسم الدقيق للخدمة أو الجهة المسؤولة عنها.

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تعتمد المنصة على خوارزميات متقدمة لفهم احتياجات المتعامل بدقة، حيث تقوم بتحديد الخدمة المناسبة، وعرض المتطلبات والإجراءات اللازمة، ومراجعة البيانات الأساسية المتوفرة لديها. تتجاوز المنصة دور التوجيه لتشمل التنفيذ الفعلي، إذ تمكن المستخدم من سداد الرسوم ومتابعة حالة الطلب حتى اكتماله، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين عدة مواقع إلكترونية أو متابعة كل جهة بشكل منفصل.

آليات التحول الرقمي المستهدفة

تسعى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، التي اعتمدها مجلس الوزراء، إلى تحويل خمسين بالمئة من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين، لتطبيق نماذج ذكية تدعم الكفاءة والسرعة. يتم تنفيذ ذلك من خلال ربط جميع الجهات الاتحادية بخدماتها مع منصة ميره، وفق خطط زمنية معتمدة من مجلس لضمان التكامل التام بين الخدمات.

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تعمل المنصة على ترسيخ مبدأ طلب البيانات مرة واحدة فقط، مما يقلل من تكرار طلب المعلومات والمستندات من المتعاملين. تعتمد المنصة على البيانات الحكومية الأساسية المتاحة لديها، مع تمكين المتعامل من مراجعة بياناته والموافقة على استخدامها وفقاً لمتطلبات كل خدمة، مما يضمن السرية والأمان العاليين أثناء إنجاز المعاملات المعقدة التي تتطلب مشاركة أكثر من جهة حكومية.

المستفيدين والخدمات المتاحة

تشمل الخدمات الأولية المتوفرة للأفراد وأصحاب الأعمال على منصة ميره مجموعة واسعة من المعاملات الحيوية، مثل تجديد جوازات السفر والهويات الإماراتية، وتجديد إقامات أفراد الأسرة، وإصدار وثائق المواليد الجدد. كما تتيح المنصة حجز المواعيد الطبية واختيار التخصص والمركز الصحي المناسب، والاستعلام عن الخدمات التعليمية ومتابعة درجات الطلبة ومواعيد امتحاناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة التسجيل في برامج التعليم العالي، وإصدار وتجديد عقود العمل، وتجديد السجلات الصناعية لأصحاب المشاريع. سيتم توسيع قاعدة الإتاحة لتشمل كافة خدمات الحكومة والمزايا المرتبطة بها بشكل منتظم وبشكل تدريجي اعتباراً من مارس 2027، لضمان شمولية الخدمة لجميع شرائح المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

تعد هذه المنصة جزءاً من أول استراتيجية حكومية في العالم للذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إعادة تعريف نموذج العمل الحكومي، الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، وبناء بنية تحتية آمنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تستهدف الاستراتيجية تدريب وتأهيل ثمانين ألف موظف في الحكومة الاتحادية، ورفع جودة ودقة المخرجات الحكومية بنسبة تسعين بالمئة.

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الإشراف والتطور المستقبلي

يتولى فريق وطني تحت إشراف اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد مهمة متابعة تطوير منصة ميره، وضمان حوكمة الأدوار والمسؤوليات، وإعداد المعايير والضوابط المنظمة لعمل المنصة. كما كلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالبدء في تطوير خدماتها لتقديمها عبر المنصة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزز ثقة العالم في ريادة الدولة التقنية والاقتصادية.