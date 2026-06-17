إطلاق خدمة ماسبيرو موسيقي وقناة تلفزيونية جديدة لمواجهة تراجع الذوق العام

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن خطة لإطلاق خدمة ماسبيرو موسيقي، تمهيدًا لإطلاق قناة تليفزيونية جديدة باسم ماسبيرو موسيقي، لتقديم روائع الغناء على الشاشة، في خطوة لمواجهة انتشار الأغاني الرديئة والحفاظ على الهوية الموسيقية المصرية.

أعلن الكاتب أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، عن خطة طموحة لإطلاق خدمة ماسبيرو موسيقي ، تمهيدًا لإطلاق قناة تليفزيونية جديدة تحمل الاسم نفسه، ماسبيرو موسيقي .

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحفاظ على التراث الموسيقي المصري الأصيل ومواجهة تيار الهبوط الفني الذي يجتاح بعض الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. أوضح المسلماني أن ماسبيرو تمتلك كنوزًا هائلة من الأغاني الرائعة في كل من الإذاعة والتليفزيون، مما يجعل من غير المقبول الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تصاعد موجة الأغاني الرديئة التي تفتقر إلى القيمة الفنية سواء في الكلمات أو الموسيقى أو الأداء.

وأشار المسلماني خلال المؤتمر الصحفي إلى أن هذه المبادرة تستند إلى مفهوم اقتصادي معروف، وهو أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، في إشارة إلى خطورة تمدد الإسفاف الفني المدعوم رقميًا. وأضاف أن هذا التمدد يمثل تهديدًا حقيقيًا للذوق العام وللرقي الاجتماعي المصري الذي صبغ ثقافتنا لآلاف السنين.

ونبه إلى تواطؤ بعض المؤثرين وذوي المصالح في الترويج للهبوط باعتباره إبداعًا وتطورًا عصريًا، وكذلك صناعة نجوم من خلال غرابة الأطوار والخروج عن المألوف والانتشار عبر الصدمة، مما يشكل خطرًا على القيم الجمالية والهوية المصرية وبناء الشخصية. وأكد المسلماني أن خدمة ماسبيرو موسيقي ستكون المعادل التليفزيوني لإذاعة الأغاني واسعة الانتشار، حيث ستقدم روائع الغناء المصري والعربي على الشاشة، لتتكامل مع الخدمة الإذاعية القائمة. وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المشروع، بما في ذلك خريطة البرامج وآليات البث.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة الفنية المصرية تنوعًا كبيرًا، لكن مع غلبة للأعمال التجارية التي تركز على السرعة والانتشار دون الاهتمام بالجودة الفنية. ومن المتوقع أن تشكل القناة الجديدة منصة رائدة لإحياء التراث الفني ودعم المواهب الشابة الملتزمة بالمعايير الفنية الرفيعة، مما يسهم في استعادة الدور الحضاري للإعلام المصري في تشكيل الذوق العام وحماية الهوية الثقافية





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