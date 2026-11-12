إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق في مصر لتحسين حماية المستهلك

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يطلق منظومة رقمية لمراقبة الأسواق باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين بدقة عالية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق " المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق" (DMOS) كخطوة استراتيجية نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي. يهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وبناء مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين في مختلف المحافظات.

التحول الرقمي وحماية حقوق المستهلك

يُعد إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإدارة. تستهدف المنظومة ترسيخ نموذج رقابي استباقي يحمي المواطن ويصون حقوقه في تعاملاته اليومية، مما يعزز الثقة بالأسواق ويرسخ الانضباط المؤسسي.

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توفر القاعدة المعلوماتية المتكاملة التي تعتمد عليها المنظومة دقة عالية في تسجيل بيانات العمل الميداني، مما يمكن متخذي القرار من تحليل المؤشرات ورصد أنماط المخالفات. ويساعد ذلك في تحديد أولويات التدخل وتوجيه الموارد الميدانية بدقة نحو الاحتياجات الفعلية، بما يرفع كفاءة التخطيط ويمنع التلاعب بالبيانات.

التقنيات الحديثة وآلية الرقابة الذكائية

ترتبط المنظومة بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء والنتائج في جميع أنحاء الجمهورية. يعتمد النظام بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، مما يسمح برصد مواطن القصور والأنشطة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل تفاقمها.

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تتيح هذه التقنيات المتقدمة بناء آلية للإنذار المبكر، مما يعزز قدرة الجهاز على التحرك الاستباقي للحد من آثار الغش والتلاعب بالأسعار. يهدف هذا النهج إلى تصدي مباشر للممارسات التي تستنزف دخول المواطنين، مما يضمن سلامة وجودة السلع المتاحة في السوق المحلي.

التكامل الإقليمي وتنسيق الجهود الرقابية

يعزز تكامل البيانات التنسيق بين الفروع الإقليمية المختلفة، مما يسمح بتوجيه الدعم والإسناد بين المحافظات بناءً على متطلبات الحملات. يدعم هذا التكامل القدرات التنفيذية للحملات المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات المتاحة في المحافظات المجاورة، مما يحقق كفاءة أعلى في توزيع الموارد.

أكد رئيس الجهاز أن كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم، مما يتيح الوقوف على مدى فاعليتها في ضبط الأسواق. يعكس ذلك التزام المؤسسة بتطوير آليات العمل باستمرار، لضمان توجيه مختلف الإمكانات الرقمية والبشرية لخدمة المواطن وصون حقوقه بشكل فعال.