إطلاق وحدات خدمة ذاتية رقمية في مصر لتمكين المستثمرين على مدار الساعة

وزارة الاستثمار تطلق وحدات خدمة ذاتية جديدة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا لتسهيل إصدار مستندات الشركات 24 ساعة ودعم البيئة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء التجربة التشغيلية لوحدات الخدمة الذاتية المخصصة لخدمة المستثمرين في مصر، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية. يأتي هذا الإعلان الرسمي خلال مشاركة الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

آليات التشغيل والتحقق من الهوية الرقمية

تستهدف هذه الوحدات الجديدة إتاحة إصدار وطباعة صور طبق الأصل من مجموعة واسعة من مستندات ومحررات الشركات بشكل مستمر على مدار الساعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الإدارات أو التقيد بالمواعيد الرسمية للعمل. تعتمد هذه الوحدات المتطورة على منظومة إلكترونية متقدمة للتحقق من هوية طالب الخدمة، حيث تطلب من المواطنين المصريين استخدام بطاقة الرقم القومي، بينما تعتمد على بيانات جواز السفر للمستثمرين الأجانب. تشمل إجراءات الأمان المطبقة تقنيات متطورة مثل القراءة الإلكترونية للبيانات، والتحقق الحيوي، وبصمة الوجه، بالإضافة إلى بروتوكولات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى معايير الأمن والحماية عند إصدار المستندات الرسمية.

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الهيكل التنظيمي والأدوات التقنية الجديدة

تتيح الوحدات للمستثمرين الحصول على مستندات حيوية مثل عقود التأسيس، وشهادات التأسيس، وكتب تأسيس المنشآت الفردية، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية مباشرة وبسيطة تلغي الحاجة إلى التنقل والتوجه الشخصي لموظفي تقديم الخدمة. يعمل الدكتور محمد فريد على توضيح أن إطلاق هذه الوحدات يعد خطوة تنفيذية جوهرية ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية والتوسع الكبير في تقديمها إلكترونياً. تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، مما يسهل رحلة المستثمر بشكل ملحوظ خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وتشغيلها في السوق المصري.

الاستراتيجية الرقمية والتعديلات التشريعية

تعمل الوزارة بالتوازي مع إطلاق هذه الوحدات على تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية المتطورة، ومن أبرزها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، ومنصة الكيانات الاقتصادية. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد للإعلان قريباً عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تركز بشكل كبير على التوسع في توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتقديم خدمات المستثمرين. وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى الحد من تكرار الإجراءات الإدارية وتقليل تعدد المستندات المطلوبة من قبل الشركات، مما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ويعزز بشكل كبير من تنافسية بيئة الاستثمار في مصر أمام المنافسين العالميين.

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التوسع الجغرافي وخدمات التوصيل المتكاملة

أكد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستهدف نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجياً في جميع مراكز خدمات المستثمرين الـ15 المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إدراجها في عدد من الجهات المعنية بالاستثمار. ويهدف هذا التوسع إلى توسيع نطاق إتاحة الخدمات وجعلها في متناول جميع المستثمرين في مختلف المحافظات. كما كشفت الهيئة عن استعدادها للإطلاق الرسمي لخدمة توصيل مستندات المستثمرين بالتعاون الوثيق مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون رسمي يتيح إرسال المحررات الرسمية إلى العنوان الذي يحدده المستثمر، مع الالتزام الاستراتيجي بإتمام عملية التسليم خلال يوم العمل ذاته لزيادة الرضا والكفاءة.

تأتي هذه التحركات الاستراتيجية في إطار التوجه العام لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير البنية الرقمية للخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتوسيع الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة في إنجاز المعاملات، بما يدعم جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الشامل وتقليل الأعباء الإجرائية المعقدة على الشركات والمستثمرين.