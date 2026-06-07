إطلاق جدول تشغيل موسمي للقطارات بين القاهرة ومرسى مطروح في صيف 2026

تعلن الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل عن تشغيل قطارات النوم والقطارات المكيفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة على خط القاهرة - مرسى مطروح بدءًا من 10 يونيو 2026، مع جدول زمني مفصل وتخصيص عربات خاصة للموظفين والحجوزات الجماعية.

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل التابعة للإدارة العامة للحركة المركزية بقطاع ال قطارات مجموعة من التعليمات التنظيمية رقم (15) لسنة 2026، بتاريخ 4 يونيو 2026، لتفعيل تشغيل عدد من ال قطارات في خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس، وذلك استجابةً للزيادة المتوقعة في طلبات السفر خلال موسم الصيف.

وتشمل التعليمات تشغيل قطارات النوم، والقطارات المكيفة من الفئة الأولى والثانية، بالإضافة إلى قطارات الدرجة الثالثة المكيفة. وقد تم الإعلان عن تشغيل قطاري 772/773 و 774/775 (نوم) بين القاهرة ومرسى مطروح، إضافة إلى تشغيل قطاري 772/773 و 774/775 (مكيفة) من الفئة الأولى والفئة الثانية على نفس الخط. كما تم تفعيل قطارات 1933/1934 و 1935/1936 من الفئة الثالثة المكيفة، وقطاري 939/940 و 943/944 من الفئة الثالثة المكيفة، وفق جدول زمني محدد يبدأ من 10 يونيو 2026 ويستمر حتى صدور تعليمات لاحقة.

تحدد التعليمات أن قطار 773/772 (نوم) سيبدأ تشغيله من القاهرة في الساعة 22:05 ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 05:40، ويعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء. أما قطار 775/774 (نوم) فسيغادر مرسى مطروح في الساعة 22:30 ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35، ويعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

تم توفير تكوين موحد للقطارات يتضمن جرارًا وعربة قوة، بالإضافة إلى أربع عربات نوم وأربع عربات مكيفة من طراز إسباني مطور في حالة قطارات النوم، وثلاث عربات أولى مكيفة وعربة ثانية بوفيه وست عربات ثانية مكيفة في حالة القطارات المكيفة. بالنسبة للقطارات الثالثة المكيفة، سيبدأ قطار 1933/1934 تشغيله من القاهرة في الساعة 23:10 ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 07:00، ويعمل بشكل يومي.

وعلى النقيض، سيغادر قطار 1935/1936 من مرسى مطروح في الساعة 13:40 ليصل إلى القاهرة في الساعة 21:55، ويستمر تشغيله يوميًا بنفس التكوين. كما سيُضاف إلى الجدول قطارا 939/940 و 943/944 بدءًا من 11 يوليو 2026، حيث يغادر الأول من القاهرة في الساعة 05:50 ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 13:35، بينما يغادر الثاني من مرسى مطروح في الساعة 13:00 ويصل إلى القاهرة في الساعة 21:15، مع تشغيلهما يوميًا.

تضمن التعليمات تخصيص أربع عربات نوم في قطاري 772/773 و 774/775 للموظفين العاملين في الهيئة، مع حجز عربة نوم ألمانية للرحلات ذهابًا وإيابًا. كما أتيح حجز المقاعد المتبقية عبر شركة "أبيلا"، مع إمكانية زيادة عدد العربات في حال عدم اكتمال الحجز. وقد خصصت الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات عربة رقم (3) في قطاري 772/773 و 774/775 للحجوزات الجماعية، مع إتاحة المقاعد غير المشغولة لمكتبي تذاكر القاهرة ومرسى مطروح في الساعة 14:00 من كل يوم.

وفي إطار ضمان سلاسة التشغيل، شددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على خط القاهرة - إيتاي/مرسى مطروح، وتحديد أجور السفر للدرجات المكيفة من قبل الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات. كما وجهت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل جميع القطاعات المعنية، من تشغيل وتسويق صيانة ودعم فني إلى مراكز التحكم في الحركة على امتداد الخط، إلى اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات خلال موسم الصيف وضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمسافرين





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