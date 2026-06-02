إطلاق أول برنامج ماجستير في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط بين الجامعة البريطانية وFISU

شهد وزير التعليم العالي توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق برنامج ماجستير دولي في الإدارة الرياضية بالجامعة البريطانية كأول جامعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تقدم هذا البرنامج بالشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بهدف إعداد قيادات متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير ال تعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ( FISU ) برئاسة ليونز إيدر لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط .

هذا البروتوكول يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير التعليم الرياضي المتخصص تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع تنافسية الجامعات المصرية إقليمياً ودولياً. حفل التوقيع أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

بموجب هذا الاتفاق تنضم الجامعة البريطانية كشريك أكاديمي لبرنامج FISU Master Programme في الإدارة الرياضية لتصبح أول جامعة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تقدم هذا البرنامج الدولي الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بهدف إعداد قيادات متخصصة في إدارة الرياضة والمؤسسات والفعاليات وفق أفضل الممارسات العالمية. البرنامج يغطي مجالات متعددة مثل الحوكمة الرياضية وإدارة الفعاليات الكبرى والتكنولوجيا الرياضية والتحول الرقمي والاستدامة مما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل الدولي.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعاون مع الاتحاد الدولي لترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031 لأول مرة في أفريقيا. وفي هذا السياق أكد الوزير أهمية التوسع في استضافة الأحداث الرياضية العالمية الخاصة بالجامعات تأكيداً للدور الريادي لمصر وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ليست مجرد إطلاق برنامج أكاديمي بل تأسيس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء نموذج متكامل للتعاون في التعليم الرياضي والتدريب وبناء القدرات مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتخصص. كما أكد الوزير أن البرنامج يتوافق مع توجهات الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على المهارات التطبيقية والخبرات العملية مشيراً إلى خطة الوزارة للتوسع في تدويل التعليم العالي وعقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة.

وأكد قنصوة حرص الوزارة على بناء كوادر رياضية مؤهلة وفق المعايير العالمية ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع الرياضة كقطاع واعد اقتصادياً وتنموياً. من جانبه قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للوزير لرعايته ودعمه للبطولات الرياضية الجامعية مثمناً دوره في تطوير المناهج الدراسية الخاصة بعلوم الرياضة وربطها باحتياجات سوق العمل وتخريج كوادر رياضية مؤهلة علمياً مما ينعكس على دعم البحث العلمي والابتكار في القطاع الرياضي.

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى استقطاب طلاب من مختلف دول المنطقة وتقديم تعليم رياضي متطور يواكب التحولات العالمية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد والجامعة من خلال تطوير مسارات أكاديمية جديدة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتكنولوجيا الرياضية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب مما يمهد لتأسيس مركز إقليمي للتميز في التعليم والبحث العلمي الرياضي يخدم مصر والمنطقة





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