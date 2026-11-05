إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري برعاية انتصار السيسي

تدشين أول دورة للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري بمشاركة 30 عرضًا رسميًا تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في مبادرة ثقافية تهدف لاكتشاف المواهب الشابة.

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عن الإعلان الرسمي عن تفاصيل انطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري. عُقد هذا الإعلان الهام خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز المؤتمرات في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض مسؤولو وزارة الثقافة والتعليم التفاصيل الخاصة بهذه الفعالية الثقافية الكبرى التي تستهدف الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

رعاية مصرية واستراتيجية وطنية 2030

حظي المهرجان برعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، زوجة فخامة رئيس الجمهورية، والتي أكدت حماسها الكبير لهذا المشروع وأهميته البالغة في اكتشاف المواهب الصغيرة. يأتي إطلاق المهرجان تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة المصرية التي تسعى لاكتشاف المواهب ورعايتها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومخرجات منتدى مصر 2026. تضع هذه الرؤية بناء الإنسان وتنمية قدراته في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن الاستثمار في المواهب الشابة هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن وقوته الناعمة.

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أهداف ثقافية وبناء شخصية الطلاب

وصف الدكتور قنصوة هذا المشروع بأنه خطوة محورية في بناء جيل جديد من المبدعين المصريين، حيث يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم والتعبير عن قدراتهم من خلال المسرح. يعزز هذا النشاط الحس الفني والإنساني لدى النشء، ويساهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل الجماعي وقبول الآخر. كما يهدف المهرجان إلى تشكيل الشخصية وتطوير الوعي، مما يجعله أداة فعالة في بناء الهوية الوطنية ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة بين الشباب.

تنظيم المشاركة وعدد العروض المسرحية

تضمنت اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان شخصيات ثقافية مرموقة مثل المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح. أشرف على التنظيم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان محمد حسن، المنسق العام للمهرجان. تم اختيار 30 عرضًا مسرحيًا رسميًا للتنافس ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى عرض أكثر من 2328 عرضًا موازيًا للمشاهدة على مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة والمدارس في مختلف المحافظات.

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توسع المسارح الجامعية المستقبلي

أعلن الوزير القائم بأعمال وزير الثقافة عن قرب تدشين الدورة الأولى من مهرجان المسرح الجامعي، مما يوسع النطاق ليشمل الفئات العمرية الأكبر من الطلاب. تهدف هذه الخطوة لإحداث التكاملية المنشودة بين المؤسسات التعليمية والثقافية، وتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة للإبداع لا تقتصر على نقل المعرفة فقط. يسعى المهرجان إلى إنشاء مسارات مستدامة لرعاية الموهوبين، مما يمهد الطريق أمامهم للانتقال نحو الاحتراف والإبداع على مستوى وطني.

شكر للجهود المشتركة والتكامل المؤسسي

ثمن الدكتور قنصوة الجهود المثمرة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة، والتي أسفرت عن خروج هذا المشروع إلى النور. وجه الشكر الخاص للجنة المشاهدة التي اضطلعت بمهمة شاقة في متابعة العروض واختيار المشاركة، كما وجه التحية للفنانين المشاركين والفنانين عزت زين وصبري فواز. أكد أن هذه الفعالية تعكس قيمة الإيمان بالتكامل بين مؤسسات الدولة لبناء شخصية النشء وتوفير بيئة محفزة للإبداع في كل أنحاء الجمهورية.