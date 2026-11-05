إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري برعاية انتصار السيسي

البحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومركز المؤتمرات، القاهرة. أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع التربية والتعليم عن انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في العاصمة الجديدة، بمشاركة 30 عرضاً رسمياً.

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ب مركز المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا الإعلان الرسمي كخطوة استراتيجية لتعزيز الدور الثقافي والتربوي للمسرح المدرسي، في ظل رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ، حرم فخامة رئيس الجمهورية، والتي أكدت على أهمية المشروع في اكتشاف المواهب الشابة.

دور الوزارة في رعاية المواهب المسرحية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أن المهرجان يمثل فرصة حقيقية لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية لدى الطلاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه السيدة انتصار السيسي للمشروع. وأشار إلى أن هذا المسار الوطني يهدف إلى بناء جيل جديد من المبدعين، من خلال توفير منصة آمنة للتعبير عن الذات وصقل القدرات الإبداعية، مما يساهم بشكل فعال في تشكيل الشخصية الوطنية وتنمية الحس الإنساني لدى الأجيال الجديدة.

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رؤية مصر 2030 والتركيز على الإنسان

جاء إعلان المهرجان تماشياً مع استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف المواهب ورعايتها، وذلك في إطار الرؤية الوطنية لمصر 2030 ومخرجات منتدى مصر 2026 التي تضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في صدارة الأولويات. وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة على أن الاستثمار في رعاية المواهب الشبابية هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وقدرته على التأثير الثقافي، مؤكداً أن المسرح المدرسي ليس مجرد مسابقة، بل هو رافد أساسي لرعاية الإبداع ومحاربة الأفكار المتطرفة من خلال صون الهوية الوطنية.

أرقام المشاركة والفعاليات الرسمية

أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن لجنة المشاهدة التابعة للمهرجان اضطلعت بمهمة شاقة لمتابعة العروض المسرحية على مستوى الجمهورية، مما أسفر عن اختيار 30 عرضاً مسرحياً رسمياً للتنافس ضمن فعاليات المهرجان. وإلى جانب العروض التنافسية، سيتم تقديم أكثر من 2328 عرضاً موازياً للمشاهدة طوال فترة المهرجان، وذلك على مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة وفي مختلف المدارس المنتشرة عبر المحافظات، لتوفير تجربة ثقافية شاملة للطلاب.

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الشراكات الاستراتيجية مع التربية والتعليم

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة بالجهود المثمرة التي بذلتها الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنسقة العامة للمهرجان، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. كما أشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الدكتورة إيمان محمد حسن في التنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية، لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة للإبداع، بما يضمن تكاملاً مؤسسياً فعالاً في رعاية الموهوبين.

التكامل المؤسسي والمستقبل المسرحي

حضر المؤتمر الإعلامي الذي قدمته الإعلامية ياسمين نور الدين، مجموعة من القيادات الثقافية والتعليمية، بما في ذلك الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والأستاذ عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان. كما شارك في المؤتمر الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنانان عزت زين وصبري فواز، وعدد كبير من الإعلاميين، في إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها الدولة لهذا الحدث الثقافي التربوي الكبير.