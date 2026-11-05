إطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي برعاية انتصار السيسي وبدعم الوزارتين

أعلنت وزارتا التعليم العالي والثقافة عن انطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمركز المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من " المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري". وجاء هذا الإعلان تحت الرعاية الكريمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي ، قرينة السيد رئيس الجمهورية، التي أكدت دعمها للمشروع وأهمية دوره في اكتشاف المواهب الشابة ورعاية الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

رؤية وزارتي التعليم والثقافة للمهرجان

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المهرجان يمثل خطوة محورية في بناء جيل جديد من المبدعين، حيث يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم والتعبير عن قدراتهم الفنية والإبداعية. وأشار إلى أن المسرح يُعد من أهم الأدوات المستخدمة في بناء الوعي، وتشكيل الشخصية، وتنمية الحس الفني والإنساني، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني، والعمل الجماعي، وقبول الآخر within المجتمعات المدرسية.

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وأضاف قنصوة أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مسابقة لعروض مسرحية فحسب، بل هو مسار وطني استراتيجي لاكتشاف ورعاية المواهب، وفرصة حقيقية لمنح طاقة أبنائنا وبناتنا المساحة التي يستحقونها للتعبير عن أنفسهم. وتحدث عن أن المسرح المدرسي يمثل الرافد الأول لاكتشاف المواهب الفنية، ويعد منصة حقيقية لتخريج أجيال من المبدعين الذين يمكنهم تشكيل مستقبل الحركة المسرحية والفنية في مصر، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لصقل مواهبهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للانطلاق نحو الاحتراف.

مشاركة مسؤولين وفنانين بارزين في المؤتمر

شهد المؤتمر الصحفي حضورًا كبيرًا لكبار المسؤولين والفنانين، حيث قدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، وحضره كل من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان. كما شارك الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، والمخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والمنسق العام للمهرجان.

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واشترك في المؤتمر أيضًا الفنان عزت زين، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من الإعلاميين الذين تناولوا تفاصيل المهرجان وأهدافه، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الفعالية من قبل المؤسسات الثقافية والتعليمية في مصر. ويعكس هذا الحضور المشترك بين الوزارتين والمؤسسات الثقافية قيمة الإيمان بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية لبناء شخصية النشء، وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

استراتيجية مصر 2030 ومحاربة التطرف

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة عن قرب تدشين الدورة الأولى من "مهرجان المسرح الجامعي"، بهدف إحداث التكاملية المنشودة في توسيع مساحة الفئات العمرية من النشء والشباب لاكتشاف المواهب المتميزة وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع. وأشار إلى أن هذا المهرجان يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف المواهب ورعايتها، وبناء القدرات الإبداعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في مقدمة أولوياتها الوطنية.

وتابع قنصوة أن الاستثمار في اكتشاف المواهب الشابة والمبدعين الصغار يُعد استثمارًا في مستقبل الوطن وهويته وقدرته على التأثير، حيث إنهم يمثلون أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية. وأكد أن الفعاليات المستهدفة تسعى إلى صون الهوية الوطنية ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة، من خلال إشراك الطلاب في أنشطة فنية وثقافية بناءة تعزز من قيمهم الإنسانية والمجتمعية.

التكامل بين المدارس والمؤسسات الثقافية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة كلمة للطلاب المشاركين بالمهرجان، مؤكدًا أن مشاركتهم ليست محطة تنتهي بانتهاء العروض أو إعلان الجوائز، بل هي بداية طريق حقيقية أمام كل موهبة تشارك فيه. وشرح أن هدف الوزارة هو تأسيس مسارات مستدامة لرعاية هذه المواهب، والعمل على صقل قدراتها وتنمية أدواتها، وإتاحة الفرص أمامها لمواصلة مشوارها الفني والإبداعي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى ضمان التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة للإبداع لا تقتصر رسالتها على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تمتد إلى بناء الشخصية وتنمية الوجدان واكتشاف الطاقات الكامنة لدى الطلاب. كما ثمن جهود التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، التي مكنت من خروج هذا المشروع إلى النور.

دعم سيدة مصر الأولى للمهرجان

توجه الدكتور عبد العزيز قنصوة بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة للمهرجان في انطلاقته الأولى. وأشار إلى أن هذا الدعم يمثل قوة دفع مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع، ويعكس اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب الصغيرة ورعاية الإبداع لدى الأجيال الجديدة، مما يمنح المشروع زخماً إضافياً لضمان استمراريته ونجاحه على الصعيدين المحلي والوطني.