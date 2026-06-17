إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية_state، التي تهدف إلى إعادة تعريف أدوار الدولة والقطاع الخاص، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7% بحلول 2030. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة تأتي بعد ثلاث سنوات من تطبيق النسخة الأولى، وقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 39.9% إلى 56.5% من إجمالي الاستثمارات. كما ناقش مدبولي التحديات الخارجية التي واجهتها مصر، ورسائل الرئيس السيسي في قمة G7، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص.

في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لإعادة تعريف أدوار القطاعين العام والخاص وتحقيق توازن أفضل في النشاط ال اقتصاد ي، أطلقت الحكومة النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة .

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. خلال فعالية الإطلاق، ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أشار فيها إلى أن الوثيقة تمثل خريطة طريق واضحة لتحديد أدوار الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص لتلعب دورًا أكبر.

أكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65% خلال العامين المقبلين، واستهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% بحلول عام 2030، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النسخة الأولى من الوثيقة صدرت في نهاية عام 2022، وأن الإصدار الثاني يأتي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على تنفيذ مستهدفاتها ومراجعة نتائجها وتحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الحالية.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية مرت بظروف استثنائية على مدى السنوات الماضية، بداية من التحديات السياسية والأمنية التي أعقبت عامي 2011 و2013، مرورًا بالحرب على الإرهاب وما تبعها من تحديات اقتصادية، مما استدعى قيام الدولة بدور رئيسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضخ الاستثمارات اللازمة للتنمية. في تلك الفترة، كان القطاع الخاص ينظر بحذر تجاه الاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار، وهو ما دفع الدولة للتوسع في المشروعات لحماية النمو وتوفير فرص العمل.

وراهنت الدولة على عودة القطاع الخاص بقوة مرة أخرى مع تحسن الأوضاع، وهو ما تجلى في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لإعادة التوازن بين أدوار القطاعين. وأظهرت المؤشرات الحالية تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الهدف، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 39.9% عند إطلاق النسخة الأولى إلى نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات حالياً، مما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن بيئة الاستثمار.

وشدد مدبولي على أن الحكومة منفتحة على تلقي الملاحظات من القطاع الخاص على الإصدار الثاني من الوثيقة، أمامها شهر كامل للتقييم، على أن يتم isset الشكل النهائي قبل 30 سبتمبر المقبل. وأكد أن لديه خبرات متراكمة تتيح إعادة الصياغة وفق برنامج تنفيذي واضح، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره.

على صعيد آخر، تطرق مدبولي إلى المواقف الدولية لمصر، مؤكدًا أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى حملت مواقف ثابتة حيال الأزمات الإقليمية والدولية، ودعت إلى إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات خارجية منذ 2023، لكنها تظل ملتزمة بدورها الإقليمي والدولي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوفير التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الخاصة.

واختتم بأن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب





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