دبي تعلن عن إطلاق المساعد الحكومي الذكي ميره، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المعاملات الحكومية تلقائياً للمواطنين والمقيمين، في خطوة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية في الإمارات.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن إطلاق النسخة المتطورة من خدمات حكومة الإمارات، والذي يمثّل قفزة نوعية في مجال الحوكمة الرقمية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تعهد ببدء التنفيذ الكامل للنموذج الجديد ابتداءً من شهر مارس عام ألفين وسبعة وعشرين. ويهدف هذا التحول الجذري إلى إعادة تشكيل تجربة التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الاعتماد الكلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن تقديم خدمات استباقية وسريعة لكل من يعيش في الدولة.

إطلاق المساعد الحكومي الذكي ميره

يعتبر المساعد الحكومي الشخصي الذي يحمل اسم ميره، هو النقطة المحورية في هذا التحديث الشامل الذي تشهده إمارة دبي والحكومة الاتحادية. يعمل هذا النظام كمساعد شخصي ذكي يعمل مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار. تتيح هذه الأداة للمتعاملين التحدث معها بلغة طبيعية وبسيطة، دون الحاجة إلى تعلم إجراءات معقدة أو البحث عن قنوات اتصال متعددة. يقوم النظام بتحليل الطلب وتوجيهه إلى الجهة المعنية وتنفيذ المعاملة بشكل فعلي، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المختلفة لإنجاز أي إجراء حكومي.

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تحول جذري في تقديم الخدمات العامة

يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد عليهم بشكل ملموس. لقد تم تصميم هذه التجربة لتتجاوز مفهوم البوابات الإلكترونية التقليدية، لتصبح حكماً تفهم احتياجات الفرد وتتوقعها قبل طرحها. لن يقتصر دور المساعد على الرد على الاستفسارات فقط، بل سينطلق إلى مرحلة التنفيذ المباشر، حيث يقوم بمراجعة الطلبات، وتأكيد البيانات، وإصدار الوثائق الحكومية، ودفع الرسوم اللازمة، كل ذلك من خلال تفاعل واحد ومباشر مع المستخدم.

تجارب متنوعة للقطاعات المستهدفة

يشمل نطاق الخدمات الجديدة قطاعات متعددة تخدم مختلف شريحة المجتمع الإماراتي بشكل متكامل. يمكن لأولي الأمور الاستفسار عن مستويات أبنائهم الدراسية في المدارس الحكومية، بينما يسهل النظام على المرضى متابعة مواعيدهم الطبية والتواصل مع أطبائهم. كما يقدم الدعم للمستثمرين لتجديد عقودهم وأوراقهم التجارية، ويقدم للمتعاملين من المتقاعدين معلومات دقيقة حول رواتبهم التقاعدية. بالإضافة إلى ذلك، يسهل النظام على المواطنين تجديد جوازات سفرهم وبطاقاتهم الهوائية بكل سلاسة.

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دور وزارة الهوية والجمارك في التحول

أكد علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن هذا النموذج الجديد يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين. أوضح الشامسي أنه يمكن للمستخدم تجديد جواز سفره أو هويته الإماراتية، أو إصدار وثائق المواليد الجدد، وتجديد إقامات أفراد أسرته، وذلك من خلال محادثة واحدة مع المساعد الذكي. يتيح النظام استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية دون الحاجة إلى التواجد في مكاتب حكومية أو التعامل مع تطبيقات متعددة، مما يختصر وقت المعاملات بشكل كبير.

حضور قيادي ووزاري رفيع المستوى

شهد حفل الإطلاق حضوراً كثيفاً لعدد من الشخصيات القيادية والوزارات الحكومية في الدولة، بما يعكس الأولوية القصوى لهذا المشروع الوطني. كان من بين الحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش. وقد استعرضوا نماذج عملية لكيفية عمل النظام في مجالات الأعمال والرعاية الصحية والتعليم، مؤكداً أن هذا النهج سيعزز مكانة دولة الإمارات كقدوة عالمية في كفاءة الخدمات الحكومية واستباقية الأداء.