إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية في مصر لتعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة المصدرة

أعلنت مصر عن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية بهدف تحسين هيكل الصادرات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى أسواق جديدة، حيث ذكر مسؤول أن 50% من الصادرات تتركز في 10 دول فقط.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التجارة الخارجية المصرية، أعلن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية اليوم.

حيث تأتي هذه البوابة في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تحسين هيكل الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الجوهري إلى أنه حسب آخر إحصائية، هناك 22 منصة تجارة إلكترونية في مصر وثمانية أخرى قيد التنفيذ، مما سيساهم في دمج مصر بين مجموعة من 30 إلى 40 دولة تمتلك منصات وطنية مخصصة للتجارة.

وأضاف أن غياب مثل هذه المنصات كان قد يؤدي إلى تفاقم three إشكاليات هيكلية رئيسية تواجه حركة التجارة، منها تركيز الصادرات في عدد محدود من الأسواق، وارتفاع تكلفة اكتشاف الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم مواءمة المنتجات لتطورات الطلب العالمي. وذكر أن 50% من صادرات مصر تتركز في 10 دول فقط، وهو نمط ممتد منذ عقود، ومقارنة بيانات الفترة من 2015 إلى 2025 تظهر تغيرات محدودة في هيكل الأسواق التصديرية، حيث خرجت بعض الدول مثل السودان نتيجة ظروف جيوسياسية، بينما لا يزال التعامل يتم مع نفس الأسواق التقليدية، رغم توسع مصر في الاتفاقات التجارية التي تتجاوز 180 دولة.

وشدد على أن الواقع يشير إلى وجود فرصة كبيرة حال توافر المعلومات والبيانات بشكل أكثر دقة، بما يمكن المصدرين والمنتجين من استهداف أسواق جديدة، بما يسهم في تعظيم الصادرات خلال الفترة المقبلة. في نفس السياق، كشف حسام حسن عن مفاجأة تتعلق باستمراريته مع المنتخب الوطني بعد لقاء بلجcza، مؤكدا أن عقده انتهى مع المنتخب قبل المونديال





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