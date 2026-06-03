إطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني وتعزيز الشراكة الثنائية

عقد وزير الخارجية المصري اجتماعاً مع نظيره الياباني لإطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي والبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي وتوسيع الشراكة مع الدول الأفريقية.

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع توشيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان يوم الأربعاء 3 يونيو لإطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيل مسارات التعاون المختلفة وتبادل الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وأكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية عميقة الجذور مشيرا إلى أهمية البناء على الزخم الحالي منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في أبريل 2023. وذكر أن مصر شهدت تطورات ملموسة في بيئة الاستثمار نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي مما جعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية فضلاً عن الحوافز الاستثمارية والجمركية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعا الشركات اليابانية لضخ استثماراتها فيها.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون التنموي عبر مشروعات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات والتعاون الثقافي其中 أشاد بدور اليابان في دعم المتحف المصري الكبير كرمز للشراكة بين البلدين. وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وخلاق الهدف تنشيط مخرجات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا. من ناحية ثمن الوزير الياباني عمق العلاقات progressing وأشاد بجهود مصر في دعم الأمن الإقليمي.

ووقع الجانبان الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية استعداداً لتوقيع الوثيقة على المستوى الرئاسي واتفاقية بين وزارتي الخارجية حول التدريب الدبلوماسي ومن المقرر عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي غداً الخميس 4 يونيو لبحث القضايا الإقليمية والدولية. في السياق نفسه تراجع سعر الذهب مع تجدد الاشتباكات في الشرق الأوسط وقتل سبعة مدنيين في هجوم مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب في روسيا





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