إطلاق سوق القاهرة السينمائي الدولي لتعزيز التعاون والإنتاج المشترك

انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 22 جهة إنتاج دولية لتعزيز التعاون السينمائي العربي والعالمي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما.

أعلن القائمون على الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما عن إطلاق سوق القاهرة السينمائي الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون السينمائي العالمي وتعزيز مكانة الصناعة المصرية والعربية على الخارطة الدولية. يجرى هذا الحدث السينمائي الكبير بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاق الدورة الأولى للمهرجان، حيث يُعد العام الحالي محطة تاريخية في مسيرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

يُقام حفل افتتاح سوق القاهرة السينمائي بفندق سوفيتل القاهرة داون تاون النيل في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع عشر من نوفمبر الجاري، ويقدم الحفل الإعلامي شريف نور الدين، لتبدأ بعدها فعاليات السوق التي تمتد حتى التاسع عشر من نوفمبر من نفس العام. ويهدف هذا الحدث المهني إلى توفير منصة عملية تجمع بين مختلف أطراف الصناعة السينمائية، بما في ذلك المنتجين والموزعين والمشترين والممولين، لفتح مسارات جديدة للتعاون والإنتاج المشترك وبيع حقوق الأفلام.

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تفاصيل المشاركة الدولية في السوق السينمائي

يشارك في سوق القاهرة السينمائي أكثر من 22 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة متميزة، تشمل جهات من أوروبا والصين ومناطق الخليج العربي ومصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور المهني للسوق وتوسيع فرص التواصل بين مختلف القطاعات الفنية. يسعى هذا التنوع الجغرافي والمهني إلى ربط المنتجين والموزعين وشركات المبيعات بجهات شراء المحتوى والمؤسسات الداعمة والممولين، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات السينمائية.

ويستهدف السوق تلبية احتياجات شركات المبيعات والتوزيع من خلال إتاحة الفرصة لها للقاء المشترين بصورة مباشرة، وبناء علاقات مهنية مع أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا، وعرض قوائم أفلامها على فرق شراء المحتوى. هذا النهج يعزز فرص وصول الأعمال السينمائية إلى جمهور أوسع، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المشاركة، بما يدعم انتشار السينما المصرية والعربية عالميًا.

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موقف مدير البرنامج حول أهداف السوق

أكد الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، رئيس أيام القاهرة لصناعة السينما، أن إطلاق سوق القاهرة السينمائي يأتي في إطار توجه المهرجان الواسع إلى توسيع نطاق فعالياته المهنية، وتوفير مساحة عملية تجمع العاملين في مختلف قطاعات الصناعة السينمائية. وأوضح عبد الرحيم أن السوق يتيح للعاملين فرصة مباشرة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جديدة، بما يسهم في دعم البنية المهنية للصناعة.

وأضاف أن السوق يستهدف ربط المنتجين والموزعين وشركات المبيعات بجهات شراء المحتوى والمؤسسات الداعمة والممولين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات السينمائية، سواء من خلال البحث عن فرص الإنتاج المشترك أو الحصول على التمويل أو استكمال الأفلام. وأشار إلى أن تنوع الجهات المشاركة جغرافيًا ومهنيًا يعكس أهمية بناء شبكة تعاون تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية.

التأثير المباشر والصناعات السينمائية

يجمع سوق القاهرة السينمائي أكثر من 22 مشتريًا من كبرى جهات البث الأوروبية، بالإضافة إلى مشترين من منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، مما يوفر فرصًا للتواصل مع أسواق سينمائية متعددة والتعرف على احتياجاتها وتوجهاتها. وتستهدف الفعاليات شركات الإنتاج لتطوير شراكات إنتاج مشترك عبر ثلاث قارات، والتواصل مع جهات التمويل وصناديق استكمال الأفلام، بما يدعم فرص التعاون في مراحل تطوير المشروعات وإنتاجها واستكمالها وتوزيعها.

تستفيد الجهات الراعية من فرص التواصل مع أكثر من 2000 متخصص في الصناعة من خلال الدليل الرسمي، إلى جانب فرص الظهور والترويج داخل فعاليات المهرجان والسوق. وتُقام أيام القاهرة لصناعة السينما كمنصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

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ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويواصل دوره كمنصة دولية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي. هذا العام، يحتفل المهرجان بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976، في ظل اهتمام واسع بتطوير البنية التحتية للصناعة السينمائية.

في سياق متصل بالأخبار السينمائية، كشف الممثل أحمد الفيشاوي عن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع والدته الممثلة سمية الألفي قبل وفاتها، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا آخر لتغطية أخبار المهرجان والفعاليات السينمائية المرتبطة به خلال هذا الأسبوع.