إطلاق المبادرة المصرية للبحر الأحمر لحماية الشعاب المرجانية ودمج التنمية المستدامة

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة المبادرة المصرية للبحر الأحمر للمساهمة في حماية الشعاب المرجانية وتعزيز التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي 2026، بمشاركة وشراككة وطنية ودولية.

أطلقت وزارة التنمية المحلية وال بيئة المبادرة المصرية للبحر الأحمر ك pledging وطني طموح يهدف إلى حماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات الساحلية.

تأتي المبادرة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، وتُعدánica خالصة تقودها القيادة الوطنية وبشراكة فاعلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشركاء المحليين والدوليين. تركز المبادرة على أربعة محاور رئيسية: صون التنوع البيولوجي والتنمية المحلية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والسياحة المستدامة. أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن البحر الأحمر يمثل أصولاً بيئية واقتصادية في آن واحد، حيث توفر شعابه المرجانية فرص عمل وسبل عيش للمجتمعات المحلية وتشكل عماداً للسياحة.

لذلك فإن حماية هذه الشعاب تعني حماية سبل عيش السكان وتمكينهم من الصمود في وجه التغيرات المناخية. وشرحت أن المبادرة تهدف إلى تحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات ملموسة على الأرض عبر شراكات متعددة، مع الحفاظ على القيادة الوطنية كمحور رئيسي للتنسيق والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية. كما أشارت إلى أن المجتمعات المحلية ليست مجرد مستفيدين بل شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة، مما يعزز ملكية المبادرات على المستوى المحلي.

وдинت الوزيرة بالعمل على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستدامة لجذب استثمارات طويلة الأجل لتمويل برامج الحماية والمشروعات المتوائمة مع البيئة. من جانبه، أكد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، على الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمحافظة كوجهة عالمية للسياحة، مشيراً إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تسعى لتحقيق توازن بين التوسع الاقتصادي وحماية البيئة من خلال إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.

وأضاف أن المبادرة تُمثل خطوة استراتيجية لضمان استمرارية جاذبية البحر الأحمر كمركز للسياحة الدولية مع الحفاظ على تراثه الطبيعي للأجيال القادمة





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البحر الأحمر الشعاب المرجانية التنمية المستدامة حماية البيئة التغير المناخي

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