إعادة انتخاب الدكتور إيهاب أمين في المكتب التنفيذي لـCASOL

تم تجديد الثقة في الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز خلال اجتماع الجمعية العمومية بالاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية بدكار 2026.

تم انتخاب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مجدداً في عضوية المكتب التنفيذي للكازول CASOL. جاء هذا القرار خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية التي عُقدت في العاصمة السنغالية داكار، حيث أعربت الجمعية عن ثقتها الكاملة في قيادة أمين. وقد تم التأكيد على هذا التعيين في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته رياضة الجمباز بالقارة الأفريقية، والذي ترجم إلى نتائج ملموسة للاعبين أفارقة على المنصات العالمية.

تفاصيل إعادة تعيين المكتب التنفيذي

شهدت الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية انتخابات تكميلية حضرها عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية القارية. وقد ترأس الاجتماع مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، الذي قاد عملية التصويت التي انتهت بتجديد الثقة في الدكتور إيهاب أمين. ويحتفظ أمين الآن بمنصبه كرئيس للاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، بالإضافة إلى كونه عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مما يعزز تمثيل القارة الأفريقية في الهيئات الرياضية العالمية.

Also read تهنئة عيد الأضحى 2026

رؤية الدكتور إيهاب أمين لتطوير الجمباز

أكد الدكتور إيهاب أمين أن إعادة انتخابه تعكس التزامه بمواصلة الجهود المبذولة للنهوض برياضة الجمباز في القارة السمراء. وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي للجمباز يعمل بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتطوير البنية التحتية في مختلف دول القارة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم الاتحادات الوطنية وتعزيز حضور الجمباز الأفريقي على الساحة الدولية، مستفيداً من النجاحات التي حققها لاعبو الجمباز في الدول الأفريقية خلال البطولات الأولمبية والعالمية.

Advertisement

انتخاب بشرى حجيج رئيسة للاتحادات الأفريقية

في خطوة موازية داخل نفس الاجتماعات، فازت بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، برئاسة الاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية. وقد أُجريت هذه الانتخابات في نفس اليوم الجمعة بالعاصمة السنغالية داكار، على هامش دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026. ويمثل هذا الفوز انتصاراً للممثلة المغربية التي ستقود الاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية، مما يضيف بعداً جديداً لتوازن القوى داخل الهيئات الرياضية القارية.

تأثير النتائج على مستقبل الرياضة الأفريقية

يعكس تجديد الثقة في القيادة الحالية للاتحاد الأفريقي للجمباز واختيار قيادة جديدة للاتحادات الأولمبية، استراتيجية واضحة لتعزيز المكانة الرياضية للقارة. إن استمرار جهود تطوير البنية التحتية ودعم الاتحادات الوطنية سيعمل على رفع مستوى الأداء في المستقبل. كما أن مشاركة ممثلي الاتحادات في اجتماعات داكار 2026 تظهر تزامنا استراتيجياً بين التطوير الداخلي واستضافة الفعاليات الدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية داخل أفريقيا.