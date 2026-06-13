إعادة تموضع الجيش اللبناني في كفر تبنيت تحت وطأة التوغل الإسرائيلي

مراسل القاهرة الإخبارية يوضح أن الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته في أطراف كفر تبنيت ضمن خطة ميدانية، بينما تواجه القوات الإسرائيلية صعوبات في التقدم نحو النبطية.

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن المشاهد المتداولة من بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية لا تعكس انسحابًا للجيش اللبناني بقدر ما تمثل إعادة تموضع ميدانية تنفذ وفق خطة معتمدة من قبل المؤسسة العسكرية اللبنانية، في إطار التزامها بالقرارات الرسمية والمسار التفاوضي المرتبط بجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح سنجاب أن الجيش اللبناني أعاد تمركز قواته من الموقع الذي كان يشغله داخل كفر تبنيت إلى مناطق تقع على أطراف البلدة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سبق أن تم اعتماده في عدد من البلدات التي شهدت تقدمًا أو توغلاً للقوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، وذلك بما يتوافق مع آليات الانتشار التي يعتمدها الجيش اللبناني في هذه المرحلة.

وأشار المراسل إلى أن وصول القوات الإسرائيلية إلى كفر تبنيت جاء بعد أيام من الغارات المكثفة التي استهدفت البنية التحتية والمنازل والمناطق السكنية والأسواق التجارية في البلدة، معتبرًا أن هذا القصف الواسع ربما كان يهدف إلى تمهيد الطريق أمام التوغل البري، مضيفا أن هناك مؤشرات على سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته في اتجاه مدينة النبطية، وهو ما يمنح هذا التطور أهمية ميدانية خاصة.

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الإسرائيلية واجهت صعوبات خلال تقدمها نحو كفر تبنيت، حيث استغرق الوصول إلى البلدة عدة أيام وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة خلال الفترة الماضية، كما أشارت إلى وجود محاولات للوصول إلى بلدة ميفدون القريبة، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق أهدافها حتى الآن، ما يعكس استمرار التحديات الميدانية أمام أي توسع إضافي في قضاء النبطية. وفي سياق متصل، أعلنت القوات الماليزية المشاركة في قوات اليونيفيل حالة التأهب عقب إصابة جنديين من عناصرها في لبنان، في تطور يسلط الضوء على تزايد المخاطر التي تواجه القوات الدولية المنتشرة في جنوب لبنان.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من دعوة قاضي المحكمة الدولية نواف سلام لحزب الله إلى تنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وتجنب التصعيد. ويعكس الوضع الميداني في قضاء النبطية عمق الأزمة الأمنية والإنسانية التي تعاني منها المنطقة، حيث يواصل سكان البلدة مواجهة تبعات القصف اليومي ونزوح العديد من العائلات إلى مناطق أكثر أمانًا.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى حل سياسي يوقف دوامة العنف ويحقق الاستقرار في جنوب لبنان، وهو ما يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة من الأطراف المعنية. تعد منطقة النبطية من المناطق الحيوية في جنوب لبنان، حيث تتمتع بأهمية استراتيجية لقربها من الحدود الإسرائيلية ووجود بنى تحتية حيوية. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، يزداد القلق الدولي من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

وقد دعت عدة أوساط دولية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أهمية دور الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الحفاظ على الأمن ومنع التصعيد. وفي الوقت نفسه، يتابع المجتمع الدولي عن كثب تحركات الأطراف المتحاربة، وسط توقعات باحتمال توسع العمليات الإسرائيلية لتشمل مناطق جديدة، مما قد يؤدي إلى نزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية. وتبقى كفر تبنيت والنبطية محور اهتمام الإعلام والمراقبين، نظرًا لما تمثله من مؤشرات على مستقبل الصراع في جنوب لبنان





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