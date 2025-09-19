إعادة إحياء السينما المصرية: رؤى وحلول لمواجهة التحديات

يناقش المقال التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية، ويقدم رؤى وحلولًا مقترحة من قبل الخبراء وصناع السينما للنهوض بالصناعة واستعادة دورها الريادي. يركز المقال على أهمية الدعم المالي، تخفيض الضرائب، تسهيل إجراءات التصوير، ودعم الأفلام المستقلة.

تواجه صناعة السينما في مصر تحديات كبيرة، وتمر بأزمات متعددة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذها. يعاني قطاع السينما من عدة مشاكل، منها ضعف التمويل، ارتفاع الضرائب ، وتعقيدات الحصول على التصاريح ، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الأفلام الأجنبية. يرى الخبراء وصناع السينما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع خطة شاملة للنهوض بالصناعة، تتضمن حلولًا جذرية للمشاكل القائمة، وتهدف إلى استعادة مكانة السينما المصرية الرائدة إقليميًا وعالميًا.

المخرج عبد الوهاب شوقي يقترح تخصيص 200 مليون جنيه سنويًا لصندوق دعم السينما الفنية والمستقلة، لإنتاج خمسة أفلام طويلة عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية. ويشدد على أن غياب مثل هذا الصندوق يحرم المخرجين الموهوبين من فرصهم، ويؤدي إلى تعطيل مشاريعهم الإبداعية لسنوات. وتدعو ماريان خوري إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة 'سلة واحدة' في دعم الأفلام، والتركيز على دعم الأفلام المستقلة والفنية التي تعاني من نقص التمويل. ويقترح أمير رمسيس تخفيض أسعار تذاكر السينما لتشجيع الجمهور على العودة إلى دور العرض. ويرى الخبراء أن تخفيض الضرائب على التذاكر يمكن أن يجعل السينما في متناول الطبقات الوسطى والشعبية، ويعيد إليها دورها التاريخي كفن جماهيري. ويؤكد الخبراء على أهمية تبني الدولة لصندوق دعم السينما، على غرار الصناديق الموجودة في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبعض الدول العربية. ويشيرون إلى أن هذا الصندوق سيوفر الدعم المالي اللازم للمخرجين، ويساعدهم على إنتاج أفلامهم في الوقت المناسب. ويجب أن يتم تنظيم عملية التقدم للحصول على الدعم مرتين سنويًا، لتسهيل الإجراءات على صانعي الأفلام. كما يناقش المقال مشكلة التعقيدات البيروقراطية المفرطة في الحصول على تصاريح التصوير ورسوم النقابات، التي تزيد من تكاليف الإنتاج، وتحد من قدرة المخرجين على الإبداع. ويقدم المقال أمثلة واقعية على ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويوضح كيف تؤثر هذه التكاليف على الأفلام القصيرة والمستقلة. ويطالب المقال بتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح، وتخفيض الرسوم، لتمكين المخرجين من إنتاج أفلامهم بأقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المقال على أهمية دعم الأفلام المستقلة، وتوفير المناخ المناسب لها. فالأفلام المستقلة تعتبر رافدًا أساسيًا للإبداع السينمائي، وتساهم في إثراء المشهد الثقافي. وبشكل عام، يمثل المقال دعوة صريحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة السينما المصرية، وتوفير كل ما يلزم لعودتها إلى سابق عهدها





السينما المصرية صناعة الأفلام دعم السينما الضرائب التصاريح الأفلام المستقلة

