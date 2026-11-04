إعادة تقييم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة المصرية

تحليل معمق لتأثير صفقات الدمج والاستحواذ على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مع التركيز على فجوة التقييم وفرص إعادة التسعير للمستثمرين.

تشهد البورصة المصرية تحولات جذرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، حيث تتسارع وتيرة إعادة تقييم الأسهم نتيجة النشاط المكثف لصفقات الاستحواذ والاندماج. ويبرز ظهور طروحات أسهم مرتقبة لكيانات كبرى في هذا المجال كمحفز رئيسي لفتح باب مؤشرات تقييم جديدة للشركات المدرجة، مما يعيد النظر بشكل جدي في الفجوة القائمة بين القيم السوقية الحالية والقيم العادلة لهذه الأصول.

آليات إعادة تسعير أسهم القطاع

أكد مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث المالية والاقتصادية بشركة "أسطول القابضة"، أن القطاع يمر بمرحلة نشاط ملحوظ في عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات الجديدة. وأشار إلى أن العمليات المرتبطة بشركات مثل "التوفيق للتأجير التمويلي" وبنك البركة، وكذلك "إي فاينانس" و"تمويلي"، تعيد رسم خريطة التقييمات من خلال آليتين رئيسيتين. تمثل الآلية الأولى في "Multiples Re-rating" أو إعادة تقييم المضاعفات، بينما ترتبط الثانية بالتكامل التشغيلي أو "Operational Synergies" الذي يحققه الاندماج.

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نماذج اندماج استراتيجية بارزة

تُعد صفقة استحواذ "إي فاينانس" على "تمويلي" نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، حيث تم تقييم شركة "تمويلي" بحوالي 6.4 مليار جنيه بناءً على منهجيتي "Residual Income" و"Multiples". ويعكس هذا الاستحواذ رغبة المؤسسات في تحقيق التكامل بين الخدمات المالية وربطها بمنصات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، مما أدخل "إي فاينانس" التي كانت بعيدة نوعاً ما عن هذه الأنشطة، إلى عالم التمويل الاستهلاكي ومنصات التمويل الصغيرة.

تنويع أنشطة بنك البركة المالي

في سياق متصل، تمت صفقة بنك البركة مع "التوفيق للتأجير التمويلي" عبر نظام المبادلة ("Share Swap") بمعامل مبادلة قدره 0.1919. يمثل هذا الاستحواذ نوعاً من تنويع عمليات البنك وزيادة كفاءة استغلال رأس المال، مما يساهم في تخفيض تكلفة الأموال. ويؤدي دمج الأنشطة المالية غير المصرفية داخل المؤسسات المصرفية إلى تحقيق تكامل أكبر في استخدام الموارد، وهو عامل مهم يؤثر إيجاباً على نتائج الأعمال بعد إتمام الصفقات.

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تأثير طرح إم إن تي حالا على السوق

وصف مصطفى شفيع طرح "إم إن تي حالا" بأنه من أقوى الطروحات في البورصة المصرية ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بمشاركة العديد من المؤسسات الأجنبية نظراً للانتشار الدولي للشركة في الإمارات وباكستان والأردن ومصر. وأهمية هذا الطرح لا تقتصر على حجم الشركة، بل تمتد إلى التأثير المتوقع على تقييمات شركات التكنولوجيا المالية المدرجة، حيث يمكن أن يؤدي تقييم "إم إن تي حالا" إلى عملية إعادة تقييم لأسهم الشركات الشبيهة في النموذج.

فجوة التقييمات وآفاق المستقبل

أوضح مدير الأبحاث وجود فجوة واضحة بين القيم العادلة والقيم السوقية للأسهم، حيث يتراوح الخصم بين 30 إلى 50% في أسعار معظم أسهم القطاع. وتعكس هذه الفجوة وجود إمكانات قوية أمام إعادة تسعير الأسهم مع استمرار عمليات الدمج. كما أشار إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي ومسار أسعار الفائدة سيكونان عاملاً محورياً يحدد مسار إعادة التقييم، خاصة في حال حدوث تخفيف للسياسات النقدية خلال السنة المقبلة.