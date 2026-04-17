إعادة فتح جسر القاسمية ومعابر جديدة جنوب لبنان وسط تحذيرات إسرائيلية وتفاؤل أمريكي

أفادت تقارير إخبارية لبنانية بإعادة فتح جسر القاسمية المدمر وتشكيل معابر جديدة للمدنيين جنوب نهر الليطاني بعد هجمات إسرائيلية على الجسور الرئيسية. تزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها عن أمله في حدوث أمور جيدة للبنان، ودعواته لحزب الله بالتصرف بشكل إيجابي نحو السلام. في المقابل، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان جنوب لبنان بعدم العودة لمناطقهم جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار.

أفادت تقارير إخبارية لبنان ية بإعادة فتح جسر القاسمية، الذي شهد تدميراً في هجوم سابق، أمام حركة المدنيين المتجهين جنوب نهر الليطاني. جاءت هذه الخطوة بعد تعرض الجسور الرئيسية فوق النهر لهجوم من قبل الجيش ال إسرائيل ي، مما دفع الجيش ال لبنان ي إلى فتح معابر بديلة لضمان عبور المدنيين بأمان. تأتي هذه التطورات وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف اليوم بأنه قد يكون تاريخياً ل لبنان ، معرباً عن تفاؤله بحدوث أمور إيجابية.

وقد نقل ترامب رسالة إلى حزب الله، أعرب فيها عن أمله في أن يتصرف الحزب بشكل جيد وإيجابي خلال هذه الفترة الحرجة، معتبراً ذلك لحظة عظيمة له. ودعا الرئيس الأمريكي إلى وقف أعمال العنف وتحقيق السلام بشكل دائم، مؤكداً على ضرورة إنهاء القتل وإحلال السلام. في سياق متصل، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، تحذيراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان، مطالباً إياهم بعدم العودة إلى منازلهم الواقعة جنوب نهر الليطاني فور سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح إدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيظل في حالة تأهب لمواجهة استمرار النشاط لحزب الله، ولضمان أمن وسلامة السكان. وأضاف أن السكان مطالبون بالبقاء بعيداً عن جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. تعكس هذه الأنباء حجم التوترات والتعقيدات التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل الجهود الدبلوماسية مع التحركات العسكرية على الأرض، وسط آمال متجددة بتحقيق الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد





