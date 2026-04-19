إعادة افتتاح مستوطنة "صانور" وتصريحات إسرائيلية رافضة لقيام دولة فلسطينية

نفت وكالة الأنباء الإيرانية الأنباء حول جولة محادثات مع أمريكا، فيما أعادت إسرائيل افتتاح مستوطنة "صانور" بالضفة الغربية، مع تصريحات رافضة للدولة الفلسطينية ودعوات لعودة الاستيطان في غزة. الحكومة الإسرائيلية تسرّع وتيرة التوسع الاستيطاني وتبني وحدات سكنية جديدة.

نفت وكالة الأنباء الإيرانية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول عقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة عدم صحتها.

في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، أعاد وزراء إسرائيليون يوم الأحد، افتتاح مستوطنة 'صانور' في الضفة الغربية المحتلة، وهي مستوطنة أُخليت قبل عشرين عامًا. لم تكن هذه الخطوة مجرد إعادة افتتاح، بل رافقتها تصريحات صارخة من قبل مسؤولين إسرائيليين يعلنون فيها رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية، بل ويدعون صراحة إلى العودة لبناء المستوطنات في قطاع غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس: 'في هذا اليوم المميز نحتفل بتصحيح تاريخي لعملية الطرد غير القانونية' من الضفة الغربية. وأضاف سموتريتش، وهو مستوطن يقيم في مستوطنة قريبة من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، رؤيته التي تدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، معتبرًا إياه 'حزامًا أمنيًا' لإسرائيل، مما يشير إلى استمرار السياسات التوسعية التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن مستوطنة 'صانور' كانت قرية فلسطينية في الأصل، تقع جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وقد تم إخلاؤها عام 2005 في إطار سياسة 'فك الارتباط' الإسرائيلية، والتي شملت أيضًا انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وثلاث مستوطنات أخرى في الضفة الغربية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي توصف بأنها من بين الأكثر تطرفًا ويمينية في تاريخ إسرائيل، وافقت على إعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005.

ولم تقتصر الموافقة على إعادة الافتتاح، بل وافقت السلطات على بناء 126 وحدة سكنية في مستوطنة 'صانور' وحدها، في خطوة تعكس التسارع المتزايد في وتيرة التوسع الاستيطاني. وقد شارك في مراسم إعادة الافتتاح عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، حيث أظهرت صور تناقلتها وكالة فرانس برس تصطف منازل جاهزة بيضاء على تلة خضراء، في مشهد يجسد إصرار الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ وجودها الاستيطاني.

في ظل هذه التطورات، سرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل ملحوظ، حيث وافقت على بناء 54 مستوطنة جديدة في عام 2025، وهو رقم قياسي وفقًا لمنظمة 'السلام الآن' الإسرائيلية. هذا الارتفاع الكبير في أعداد المستوطنات يشكل تحديًا جديدًا أمام أي جهود محتملة لإحياء عملية السلام، ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





