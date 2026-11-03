إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية وتطوير البرامج الأكاديمية

وزير التعليم العالي يتخذ إجراءات لإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز الكوادر المتخصصة وتطابقها مع سوق العمل.

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة، الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، وذلك بحضور مجموعة واسعة من الشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالشأن التعليمي والتكنولوجي. وقد ضم الحضور المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات السابق، إلى جانب الدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وقيادات الجامعة وعمداء الكليات.

تفاصيل حضور كبار المسؤولين في الجلسة

ضمت قائمة الحضور من أعضاء مجلس الأمناء أسماء بارزة في المجالات الأكاديمية والحكومية، حيث حضر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، بالإضافة إلى الدكتور شريف علي محمد حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، وأستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس. كما شارك في الاجتماع الدكتور معتز محمد حسني خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والسفير إيهاب أحمد بدوي سيد أحمد علي، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر بإسبانيا.

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وشهدت الجلسة أيضًا حضورًا لافتًا من قطاعي الأعمال والأكاديميا، حيث كان ضمن الحضور الأستاذ هشام أحمد محمود عكاشة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر، والدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد مصطفى، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد شارك أيضًا الدكتور أحمد محمد حمد علي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور خالد عز الدين إسماعيل، العضو المنتدب لشركة وايت فارما، مما يعكس التوجه نحو ربط الجامعة بالقطاع الصناعي والخدمي.

كما ضم الاجتماع نخبة من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، منهم الدكتور سعد محمد مجاهد النني، أستاذ الروبوتات وديناميكا المنظومات والتحكم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عزت أحمد عبد الرحيم حمادي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة سكاي جروب القابضة سابقًا وخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب فتحي خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح أحمد عمر، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور المعتز بالله أحمد طه، المشرف على قطاع مكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس.

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أهداف إعادة الهيكلة وتطوير البرامج

تناولت الجلسة الإجرائية الإجراءات الخاصة بإعادة تشكيل مجلس الأمناء، ومناقشة رؤية الجامعة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دورها في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل. وقد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية مواصلة تطوير جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية باعتبارها إحدى المؤسسات الجامعية المتخصصة التي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بما يضمن تطوير البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستند إلى الابتكار والتميز الأكاديمي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتنفيذية لأعضاء مجلس الأمناء، بما يدعم مكانة الجامعة ويعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

دور الوزارة في دعم التحول الرقمي

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية الدور الذي تقوم به جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية في إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والخبرات المتاحة بالقطاع، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية الحديثة.

وشدد المهندس رأفت هندي على أهمية مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التكنولوجية والجامعات الدولية، بما يدعم بناء القدرات الرقمية ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وقد أضاف أن هذا النهج يساهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تربط بين النظرية والتطبيق، مما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم للعمل في أحدث المجالات التكنولوجية العالمية.

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تقدير جهود المؤسسين والمستقبل الواعد

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بالانضمام إلى مجلس أمناء الجامعة، واعتزازه بالعمل مع نخبة متميزة من الخبراء والعقول والكفاءات، مؤكدًا تطلعه إلى التعاون معهم لمواصلة مسيرة الجامعة التي انطلقت عام 2019، وفق رؤية تستهدف إعداد جيل متميز من المتخصصين في قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية. وأشار إلى أن العقول والقدرات والخبرات البشرية تمثل الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي.

وعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته في قدرة الجامعة، بفضل خبرات مجلس أمنائها ورؤيته، على مواصلة أداء دورها والارتقاء بمكانتها بين المؤسسات التعليمية المتخصصة. ووجه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمناء، مشيدًا بالدور التأسيسي للأستاذ إسماعيل منصور في انطلاق مسيرة الجامعة، ومثمنًا إسهامات الدكتورة الراحلة ريم بهجت، الرئيس المؤسس للجامعة، ودورها في وضع أسس انطلاقها وترسيخ مكانتها منذ تأسيسها، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإنجازات والتقدم.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس وإدارة الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة الجامعة، مشيرًا إلى أهمية استعراض خطة عمل الجامعة وتحديد أولوياتها التنفيذية، ومتابعة المشروعات والإنجازات المستهدفة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وتطوير أدائها الأكاديمي والمؤسسي. وأكدت الدكتورة هبة صالح أحمد عمر، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، على هذه الرؤية المشتركة من خلال مشاركة فعالة في النقاشات التي أثرت المحتوى العلمي للجلسة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسنين أهمية الدور الذي تقوم به جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية في منظومة التعليم العالي، باعتبارها جامعة متخصصة في المجالات التكنولوجية. وأشار إلى أهمية استمرار تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الأمناء، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرسخ مكانة الجامعة ضمن منظومة التعليم العالي المصرية، مؤكدًا أن هذا التكامل هو مفتاح النجاح في عصر المعرفة.