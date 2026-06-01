إعدام متظاهرين إيرانيين اثنين بعد اعتقالهما

أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية بإعدام متظاهرين إيرانيين اثنين بعد اعتقالهما خلال مظاهرات على مستوى البلاد في يناير، وذكرت أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام قبل تنفيذه.

وقالت السلطة القضائية إن المحكمة أدانت مهرداد محمدينيا وأشكان مالكي بالإعدام بتهمة إضرام النار في مسجد جيشا في طهران وإتلاف الممتلكات العامة والاشتباك مع قوات الأمن وإغلاق الشوارع. ونشرت ميزان ما وصفته باعترافهما، زاعمة أن الاثنين دخلا ساحة المسجد وأشعلا النار عبر البنزين الذي تسرب من الدراجات النارية المقلوبة. وذكرت وكالة أنباء ميزان أن الإعدامات جاءت بعد اعتقال المتظاهرين اثنين في يناير، فيما يعتبر من أكبر حركات المعارضة في إيران في السنوات الأخيرة.

وكان المتظاهرين يطالبون بالحرية والعدالة والعدل الاجتماعي، وهم يرفضون ما يعتبرونه إصلاحاتاقتصادية واجتماعية غير ملائمة.

