إعدام 66 جنديا كونغوليا بتهمة الفرار من المتمردين

محكمة عسكرية في شرق الكونغو الديمقراطية تحكم بإعدام 66 جنديا بتهم تتعلق بالفرار، وسط تصاعد هجمات جبهة إعادة تأسيس الأمة وتقدمها نحو مناطق استراتيجية.

أصدرت محكمة عسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكاما بإعدام ستين وستة جنود، وذلك بتهم تتعلق بـ"الفرار من مواجهة المتمردين"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأفاد بيان صادر عن المنطقة العسكرية الرابعة والثلاثين، نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، أن المحكمة العسكرية لحامية غوما أصدرت هذه الأحكام قبل أيام.

تفاصيل الأحكام العسكرية الصادرة

أكد البيان الرسمي الصادر عن القيادة العسكرية الرابعة والثلاثين أن المحاكمات تمت في إطار الإجراءات التأديبية الصارمة التي تتخذها القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن القرار جاء استجابة للتراجع الميداني الذي سجلته بعض الوحدات العسكرية أثناء اشتباكاتها مع الجماعات المتمردة المناهضة للحكومة.

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تقدم جماعات التمرد والمناطق الخاضعة للسيطرة

سيطرت الحركة التي غيرت اسمها الشهر الماضي إلى "جبهة إعادة تأسيس الأمة" على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف إطاحة الحكومة الكونغولية، الرئيس السابق ومساء الجمعة، شنت "جبهة إعادة تأسيس الأمة" هجوما في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت نحو 50 كيلومترا على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية، من دون أن تصل إليها، وفق مصادر محلية وأمنية.

التصعيد الميداني وردود الفعل المحلية

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الرائد ديودوني كاسيريكا لـ"فرانس برس"، الإثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت "تحت سيطرة العدو". وقال ممثل عن المجتمع المدني لـ"فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، إن "قسما كبيرا من السكان لزموا منازلهم، بينما فر كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة".

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العقوبات الدولية والدعم اللوجستي للمتمردين

وفرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة "إم 23" المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية. وتأتي هذه الخطوات الدولية في ظل اتهامات متبادلة حول دعم القوى الخارجية للجماعات المسلحة التي تسعى لتغيير المعادلة الأمنية في المنطقة.

الأوضاع الإنسانية والاستراتيجيات الدفاعية

وتقدم متمردون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر محلية وأمنية الإثنين. وتمثل بلدة واليكالي نقطة مفترق طرق استراتيجيا يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً للتحركات العسكرية الأخيرة.