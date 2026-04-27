إعلان أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ - 2026 م، مع توضيح المستويات المختلفة والخدمات المقدمة وتكلفة تذاكر الطيران. تم اختيار 12 ألف حاج بالقرعة الإلكترونية من بين 36 ألف متقدم.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تفاصيل أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ - 2026 م، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص أداء فريضة الحج للمواطنين بأسعار مناسبة وخدمات متميزة.

وقد تم تحديد ثلاثة مستويات رئيسية للبرامج، مع مراعاة التنوع في الإقامة والخدمات لتلبية احتياجات الحجاج المختلفة. يهدف هذا الإعلان إلى توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالتكاليف والخدمات المقدمة، مما يتيح للحجاج فرصة الاختيار الأمثل للبرنامج الذي يناسب ميزانيتهم وتوقعاتهم. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الحج وتيسير إجراءاته، وضمان حصول الحجاج على تجربة روحانية مريحة وآمنة. كما تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية الحج، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى اختيار الحجاج المستحقين.

وتحرص على تطبيق أحدث التقنيات لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، وتجنب أي تجاوزات أو مخالفات. وتشمل البرامج المعلنة كافة الخدمات الأساسية اللازمة لأداء فريضة الحج، مثل الإقامة في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، وتوفير الوجبات الغذائية، وتأمين وسائل النقل، والإشراف الديني والإرشاد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البرامج مستويات مختلفة من الخدمات الإضافية، مثل توفير مرشدين شخصيين، وتنظيم زيارات إلى الأماكن التاريخية والدينية، وتقديم خدمات طبية عاجلة.

وتعتبر هذه البرامج فرصة رائعة للمواطنين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج بتكلفة معقولة وخدمات متميزة. وتدعو الوزارة جميع المواطنين الراغبين في الحج إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج المتاحة، وتقديم طلباتهم عبر البوابة الموحدة للحج. تم تحديد أسعار البرامج الثلاثة بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك تكلفة الإقامة، والوجبات، والنقل، والخدمات الأخرى المقدمة. كما تم مراعاة تكلفة تذاكر الطيران، والتي تختلف باختلاف بلد المغادرة ومستوى الخدمة المطلوبة.

ويعتبر البرنامج الأول هو الأعلى تكلفة، حيث يوفر إقامة في فنادق فاخرة قريبة جدًا من الحرمين الشريفين، وخدمات متميزة تشمل مرشدين شخصيين ووجبات فاخرة. أما البرنامج الثاني، فيقدم توازنًا بين التكلفة والخدمات، حيث يوفر إقامة في فنادق جيدة على مسافة معقولة من الحرمين الشريفين، وخدمات أساسية تلبي احتياجات الحجاج. بينما يعتبر البرنامج الثالث هو الأقل تكلفة، حيث يوفر إقامة في فنادق بسيطة على مسافة أبعد من الحرمين الشريفين، وخدمات أساسية فقط.

وتحرص الوزارة على توفير خيارات متنوعة لتلبية احتياجات جميع الحجاج، بغض النظر عن ميزانيتهم أو تفضيلاتهم. وتؤكد على أن جميع البرامج تتضمن كافة الخدمات الأساسية اللازمة لأداء فريضة الحج، وأنها تخضع لرقابة صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة. وتشير الوزارة إلى أن أسعار تذاكر الطيران قد تختلف باختلاف شركة الطيران وتوقيت الحجز، وأنها غير مشمولة في أسعار البرامج المعلنة. ويجب على الحجاج الراغبين في السفر عبر طيران معين حجز تذاكرهم بأنفسهم، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

وتقدم الوزارة الدعم اللازم للحجاج في الحصول على تأشيرات السفر وتذكرة الطيران. وقد أشرفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، على عملية القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج المستحقين. وتم اختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف متقدم عبر البوابة الموحدة للحج، وذلك باستخدام آلية إلكترونية شفافة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. وتعتبر هذه القرعة خطوة مهمة في عملية اختيار الحجاج، حيث تضمن اختيار الحجاج المستحقين بناءً على معايير واضحة ومحددة.

وتحرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية الحج، وذلك لضمان حصول جميع الحجاج على فرص متساوية في أداء فريضة الحج. وتؤكد على أن عملية الاختيار تتم بشكل عشوائي تمامًا، وأنها لا تخضع لأي تدخل أو تأثير. وتشير الوزارة إلى أن جميع المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم في القرعة الإلكترونية سيتم إدراجهم في قائمة الانتظار، وسيتم اختيارهم في حالة وجود أي مقاعد شاغرة.

وتدعو الوزارة جميع الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة الإلكترونية إلى استكمال إجراءاتهم وتسليم المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن. وتؤكد على أن عدم استكمال الإجراءات في الوقت المحدد قد يؤدي إلى فقدان فرصة الحج. وتقدم الوزارة الدعم اللازم للحجاج في استكمال إجراءاتهم وتسليم المستندات المطلوبة. وتحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان حصول الحجاج على تجربة مريحة وسهلة





