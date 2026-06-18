إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والجيزة والدقهلية

اعتمد محافظو القاهرة والجيزة والدقهلية نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2026، حيث سجلت نسبة نجاح إجمالية في محافظة القاهرة 73%، وفي الجيزة 70.51%، وفي الدقهلية 75.7%. كما شهدت بعض الإدارات التعليمية نسب نجاح مرتفعة مثل حلوان بنسبة 97%، وتم تسجيل نسب نجاح مميزة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس المهنية والرياضية والدولية. وتهيئ المديريات الأخرى لإعلان نتائجها قريبًا.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعداري� 2026 في بعض المحافظات، التي انتهت رسميًا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات. result: في محافظة القاهرة ، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ، وبلغت نسبة النجاح 73%.

وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 203162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197525 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 144114 طالبًا وطالبة. وسجلت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 96.6%، بينما سجلت إعدادية المكفوفين 78%، وحققت المدارس الدولية 77.9%، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 60.88%، وسجلت الإعدادية الرياضية 61%. كما احتلت إدارة حلوان التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97%، تلتها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 94.4%، ثم إدارة شبرا التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح 89%.

في محافظة الجيزة، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.51%. وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية 683 طالبًا وطالبة، حيث تجاوز 50% من قائمة الأوائل طلاب المدارس الحكومية. وجاءت إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر في صدارة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح. كما بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 98%، وطلاب المكفوفين 97%، ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 86%.

في محافظة الدقهلية، اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بنسبة نجاح 75.7%، بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة. وقد أدى الامتحانات 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة، ونجح 98 ألفًا و70 طالبًا وطالبة. وتستعد باقي مديريات التربية والتعليم في المحافظات الأخرى لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2026 قريبًا، حيث تنتظر انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لعرض النتائج على المحافظين لإعتمادها رسميًا، تمهيدًا لإعلانها للطلاب





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نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة الجيزة الدقهلية نسبة النجاح

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