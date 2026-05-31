إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وجدول الامتحانات الرسمي

توضح وزارة التربية والتعليم مواعيد الجلوس للثانوية العامة 2026 وتفاصيل جدول الامتحانات للأنظمة الجديدة والقديمة، مع إجراءات الدعم للطلاب وأقسام خاصة للمكفوفين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد وأرقام جلوس امتحان الثانوية العامة لعام 2026، وهو ما سيظهر على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين الأول من يونيو 2026.

وفقاً للبيان الصادر عن الجهة المختصة، ستتوفر أرقام الجلوس على موقع الوزارة لتتمكن من الاطلاع عليها عبر البريد الإلكتروني المدرسي الموحد. سيتضمن كل رقم جلوس اسم الطالب ورقم الجلوس بالإضافة إلى مقر اللجنة الامتحانية التي سيجرى فيها الاختبار. بعد الإعلان الأولي، ستتولى المدارس توزيع قوائم الجلوس على الطلاب في يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المتقدمين في الوقت المناسب.

وبالإضافة إلى معلومات الجلوس، نشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، وهو ما تم تأكيده من قبل وزير التعليم. ينقسم الجدول إلى نظامين: النظام الجديد والنظام القديم، ويغطي جميع المواد التعليمية المطلوبة للطلاب في كلا النظامين. يبدأ اختبار التربية الدينية والتربية الوطنية في الأحد 21 يونيو، ويتبعها مجموعة من الفروع مثل اللغة الأجنبية الثانية في 23 يونيو، واللغة العربية في 28 يونيو، والكيمياء والجغرافيا في 2 يوليو، وغيرها من المواد حتى انتهاء الامتحانات في الخميس 16 يوليو.

كما تم تخصيص مواعيد خاصة للامتحانات الخاصة بالمكفوفين لضمان شمولية النظام وتعزيز فرص جميع الطلاب في النجاح. تؤكد الوزارة على حرصها الدائم على توفير جميع سبل الدعم والتيسير للطلاب، من خلال الإعدادات اللوجستية وتوفير أجواء مناسبة داخل لجان الامتحان لضمان الانضباط والهدوء. ودعت الوزارة جميع الطلاب إلى الاستعداد الجيد، والالتزام بالمواعيد المحددة، واستخدام القنوات الرسمية للتحقق من أرقام الجلوس ومقرات اللجان.

وذكرت أن جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم قد تم اتخاذها، بما في ذلك تجهيز القاعات، وتوفير أدوات المراقبة، وتعزيز إجراءات الوقاية في ظل أي طارئ صحي محتمل. في الختام، تدعو وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والمهتمين إلى متابعة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بالامتحانات





