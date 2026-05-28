إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالرقم القومي في محافظة القاهرة

تعرف علىطرق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالرقم القومي في محافظة القاهرة عبر التليفون الأرضي والمحمول والمحادثة الآلية ومواقع المدارس الرسمية.

ما يزال طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم يهتمون ويبحثون عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 ب الرقم القومي محافظة القاهرة على مختلف محركات البحث على الإنترنت.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر موقعها الرسمي عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي من خلال التليفون الأرضي: 09000100 / 09000111، والتليفون المحمول: 5757، والمحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة على الموقع، مشيرةً إلى أنه للاستعلام عبر خدمة المحادثة الآلية، يتم دفع الرسوم المطلوبة بعد الاستعلام عن طريق كود فوري الذي يظهر للمستعلم من خلال أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية. كما نشرت عدد من المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي، في شكل قوائم تفصيلية باسم الطالب ورقم جلوسه ورقمه القومي ودرجاته في المواد الأساسية، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع، والمجموع الكلي، ومواد الرسوب إن وجدت.

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على الصفحات الرسمية للمدارس، يتم إتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي داخل المدارس نفسها للتأكد من وصولها لجميع الطلاب بشكل مجاني. يمكن أيضاً للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باستخدام الرابط المخصص لنتائج المراحل التعليمية المختلفة. وتأتي هذه الإعلانات في إطار تسهيل إجراءات الحصول على النتائج وتوفيرها بأكثر من طريقة لضمان وصولها إلى جميع الطلاب المعنيين في محافظة القاهرة





