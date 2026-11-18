وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات أبناءنا في الخارج للفصل الدراسي الأول لعام 2027. نظام الامتحانات إلكتروني معفى من أعمال السنة. التفاصيل الرسمية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عبر الإدارة المركزية للامتحانات ، عن الجداول الزمنية الرسمية لامتحانات أبناءنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2027. يأتي هذا الإعلان تزامناً مع بدء التحضيرات النهائية للامتحانات المزمع عقدها للطلاب المصريين المقيمين خارج الدولة، حيث تم تحديد موعد انطلاق الورقيات الامتحانية بدقة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم وشفاف.

موعد بدء امتحانات أبناءنا في الخارج 2027

حدد الجدول الزمني الرسمي لانطلاق امتحانات أبناءنا في الخارج لعام 2027 يوم السبت الموافق 9 يناير 2027 كموعد بدء رسمي للامتحانات. وقد تم وضع هذا التاريخ بعناية فائقة من قبل المسؤولين في الوزارة لضمان تغطية جميع المواد الدراسية للصفوف المختلفة، وتم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ليكون في متناول جميع الأسر المصرية المقيمة في الخارج.

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نظام الامتحانات الإلكترونية والتحكم عن بعد

تعقد امتحانات أبناءنا في الخارج 2027 بالكامل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تم تطويرها لاستقبال إجابات الطلاب من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تصميم هذه المنصة لتدعم نظام الفصلين الدراسيين، مما يسهل على الطلاب التقدم للامتحانات دون الحاجة إلى السفر، وتقوم الإدارة المركزية للامتحانات بالإشراف المباشر على جميع الجلسات الامتحانية لضمان النزاهة التقنية.

الإعفاءات الجديدة من درجات أعمال السنة

في خطوة إدارية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الطلاب، يتم إعفاء المتقدمين لامتحانات أبناءنا في الخارج 2027 بشكل كامل من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية. كما يشمل هذا الإعفاء الامتحانات العملية التي كانت منصوصاً عليها سابقاً بالقرارات الوزارية المنظمة لظروف الدراسة في الخارج، مما يجعل النتيجة النهائية معتمدة على الأداء الفردي في الامتحانات التحريرية فقط.

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آلية الإعلان عن النتائج الرسمية

تتم عملية التعبير عن نتائج امتحانات أبناءنا في الخارج 2027 لجميع المواد الدراسية وللجميع الصفوف وفق آلية موحدة ومعلنة مسبقاً من قبل الوزارة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جميع النتائج ستصدر تحت إشرافها المباشر لضمان الدقة والشفافية، مع إتاحة الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بعد انتهاء فترة التصحيح والاعتماد الإداري.

الاستعدادات التقنية واللوجستية للاختبارات

تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على تأكيد جاهزية البنية التحتية التقنية للمنصة الإلكترونية لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب المقيمين في الخارج. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار سعي الوزارة إلى الحفاظ على حقوق الطلاب الدراسية وضمان عدم تأثر مسارهم الأكاديمي بسبب اختلاف المناطق الزمنية أو الظروف اللوجستية، مع الحفاظ على معايير الجودة نفسها المطبقة في الاختبارات الداخلية.