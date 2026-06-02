إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

شهدت صفحات المدارس الرسمية على فيسبوك إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2026، حيث أتاحت المدارس الكشوف النهائية بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم ودرجاتهم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ظهور النتيجة لا يحتاج اعتمادًا رسميًا من الوزير، وأن كل مدرسة تعلن النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات. كما تتوفر النتيجة مجانًا داخل مقرات المدارس للطلاب وأولياء الأمور.

أعلنت العديد من المدارس الإعدادية في مختلف محافظات مصر عن نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتضمنت الكشوف المنشورة أسماء الطلاب كاملة مع أرقام جلوسهم والأرقام القومية، بالإضافة إلى درجاتهم في جميع المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع، والمجموع الكلي لكل طالب. كما أوضحت الكشوف حالة كل طالب سواء كان ناجحا أو له دور ثان أو باقيا للإعادة. وقد شهدت الصفحات الرسمية للمدارس تداولا واسعا لهذه القوائم، مما أتاح لأولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم بسهولة ويسر من المنزل.

وإلى جانب الإعلان على فيسبوك، قامت المدارس بتعليق الكشوف داخل مقراتها لتكون في متناول جميع الطلاب وأولياء الأمور مجانا. وتتضمن الكشوف بيانات دقيقة تشمل اسم الطالب رباعيا ورقم الجلوس والرقم القومي، وتفصيل درجات المواد الدراسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف للمجموع مثل التربية الرياضية والتربية الفنية.

كما توضح الكشوف المجموع الكلي للطالب من 280 درجة حسب النظام القديم أو حسب النظام الجديد المطبق، مع تحديد حالة النجاح أو الحاجة لدور ثان أو الإعادة. من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا أكدت فيه أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مشيرة إلى أن مسؤولية إعلان النتيجة تقع على عاتق كل مدرسة بمجرد انتهائها من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها.

وأوضحت الوزارة أن المدارس تلتزم بالشفافية والدقة في إعلان النتائج، وأن أي تأخير في الإعلان يكون بسبب ضرورة التأكد من صحة البيانات وخلوها من الأخطاء. كما نبهت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة الصفحات الرسمية للمدارس والتواصل المباشر مع إدارات المدارس للحصول على النتيجة، محذرة من التعامل مع أي صفحات غير رسمية تطلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية.

وفي سياق متصل، تشهد الأيام المقبلة إعلان نتائج صفوف النقل الأخرى مثل الصف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك بنفس الآليات المتبعة، على أن يتم إتاحة النتائج أيضا عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة قريبا. وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة النتائج لتكون أكثر سهولة ووضوحا للطلاب وأولياء الأمور، مع توفير قنوات متعددة للاستعلام تضمن سرعة الوصول إلى المعلومة دون عناء.

ولمن يتعذر عليه التوجه إلى المدرسة أو متابعة فيسبوك، يمكن لأولياء الأمور في محافظة القاهرة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة للمديرية. وتتطلب عملية الاستعلام إدخال الرقم القومي للطالب واختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي الثاني، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر نتيجة الطالب مفصلة. وتؤكد المديرية أن هذه الخدمة مجانية وتعمل على مدار الساعة، مما يسهل الحصول على النتيجة في أي وقت.

وتخطط وزارة التربية والتعليم لتعميم هذه الخدمة في جميع المحافظات خلال السنوات القادمة، في إطار خطة التحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية على المواطنين





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نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم ثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم إعلان النتيجة

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