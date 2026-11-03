إعلان تفاصيل منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 والتمويل المخصص

هيئة STDF تعلن شروط منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027، بتمويل شهري يصل لـ 2055 يورو، وموعد التقديم 14 يناير 2027، لأبناء مصر.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن تفاصيل منحة الدكتوراه و ما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027. تهدف هذه الفرصة المميزة إلى إتاحة الفرصة للباحثين المصريين لإجراء أبحاث علمية متخصصة في فرنسا لمدة 6 أشهر، مما يعزز الخبرات العلمية ويساهم في تطوير القدرات البحثية والابتكارية.

تفاصيل التمويل والتخصصات العلمية

يقدم برنامج منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 تمويلا شهريا يتراوح بين 1،850 و2،055 يورو، بالإضافة إلى تغطية تكاليف تذاكر الطيران والمعيشة والتأمين. يسمح التمويل لإجراء الأبحاث العلمية في أحد المعامل الفرنسية أو مراكز مرتبطة بأحد المعامل بما يتضمن التجمعات العلمية والتكنولوجية والأدوية التكنولوجية.

Also read كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2027

حددت الوزارة تخصصات منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 لتشمل الصحة والأبحاث الطبية للأغراض البحثية فقط، وعلوم الأرض والفضاء، والطاقة، والزراعة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، والعلوم الهندسية، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو. وتم إعطاء أولوية لمقترحات الأبحاث التطبيقية والابتكار في هذه المجالات.

شروط التقديم والمeligibility

أوضحت وزارة التعليم العالي موعد التقديم في منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 بأنه مستمر حتى يوم 14 يناير 2027، حيث يتم الدخول على رابط التسجيل من خلال الضغط على الرابط المخصص. يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الفرنسية، وأن يكون حاصلا على الدكتوراه خلال السنوات العشر السابقة لموعد إغلاق التقديم.

Advertisement

يجب أن يكون المتقدم مقيدا إلى جامعة أو مؤسسة بحثية، ولا يتجاوز عمره 45 عاما عند غلق باب التقديم. كما يشترط إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية كتابة وتحدثا، وعدم مشاركته في مشروع آخر ممول من الحكومة الفرنسية. ومنحت الأولوية لمن يسبق لهم الحصول على منحة سفر لفرنسا مقدمة من الحكومة.

آلية التقديم والمراحل المقبلة

تتضمن عملية التقديم في منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 تقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. يجب على الباحثين المصريين الذين يستوفون الشروط المذكورة أعلاه تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي المحدد في 14 يناير 2027 لضمان النظر في طلباتهم.

ستتم مراجعة الطلبات من قبل لجان متخصصة في هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة. سيتم اختيار الباحثين المؤهلين بناءً على جودة مقترحاتهم البحثية ومطابقتها للتخصصات المحددة والتمويل المتاح. هذه المنحة تمثل فرصة ذهبية للباحثين المصريين للتواصل مع المؤسسات البحثية الرائدة في فرنسا.