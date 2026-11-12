إعلان القاهرة 2026: استراتيجية موحدة لاستفادة مصر والعرب من الكفاءات الصحية المهاجرة

أعلنت وزارة الصحة في 12 نوفمبر 2026 عن إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات المهاجرة (2026-2030) لتعزيز التعاون الصحي عبر دول الجامعة العربية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان رسمياً عن ختام فعاليات المؤتمر العربي الثاني الذي عقد يومي 11 و12 نوفمبر 2026، والذى ركز على دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، بحضور عدد من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

الاستراتيجية العربية للكفاءات المهاجرة 2026-2030

أصدر المؤتمر البيان الختامي الذي يحمل عنوان "إعلان القاهرة" تحت إشراف الوزير المفوض ميساء هدمي، والذي أطلق من خلاله "الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة" للفترة من 2026 إلى 2030 كإطار موحد لتنسيق الجهود العربية.

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يأتي هذا الإعلان استكمالاً للمسار الذي بدأه "إعلان عمّان" الصادر في أكتوبر 2024 عن المؤتمر الأول، ويهدف إلى توسيع فرص مشاركة الكفاءات المهاجرة في تطوير التعليم الطبي وتحسين الخدمات الصحية من خلال التعاون المستمر ونقل المعرفة.

أدوار الجهات والوزراء في التنفيذ

ألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، الكلمة الختامية التي شددت على ضرورة تحديد مسؤوليات كل طرف وتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية والجامعة العربية والمنظمات الدولية لضمان استمرارية الجهود.

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من جانبه، وجه الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، موضحاً أن النقاشات أظهرت توافقاً على ضرورة ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الإعلان يدعو إلى إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة ووضع مؤشرات دقيقة لقياس النتائج ومراجعتها دوريًا، إلى جانب تخطيط القوى العاملة الصحية حسب احتياجات كل نظام صحي لسد الفجوات القائمة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

أكد البيان الختامي على أهمية تحديث منظومات التعليم والتدريب الصحي من خلال تعزيز التعليم القائم على الكفايات وربطها بالتكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على جوهر الممارسة القائمة على العلم والمسؤولية المهنية والإنسانية في جميع التخصصات.

كما شجع الإعلان على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم والتدريب وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع تشجيع تطبيق التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية المختلفة.

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آليات التنفيذ والشراكات المستقبلية

دعا الإعلان إلى التعاون لإنشاء منصة إلكترونية خاصة لحصر الكفاءات الصحية العربية المقيمة في الخارج، وذلك لتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية وبناء شراكات طويلة الأمد تهيئ الظروف المهنية والتشريعية لمشاركتهم في تطوير الخدمات.

كما رحب المؤتمر بإطلاق الأمين العام لجامعة الدول العربية شبكة الإغاثة الإنسانية لدعم الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بإعداد خطة عمل لإشراك الكفاءات المهاجرة في دعم الأنظمة خلال الأزمات.

وشدد إعلان القاهرة على أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تُعد شريكاً أصيلاً في صياغة مستقبل الصحة في الوطن العربي، وأن بناء جسور التواصل معها يمثل استثماراً استراتيجياً في المعرفة والإنسان والتنمية المستدامة للدول العربية.