إعلامي يكشف عن وضعية ييس توروب مع الأهلي بعد انتهاء عقده رسميًا

الإعلامي أمير هشام، كشف عن وضعية ييس توروب مع الأهلي، في حالة قيام النادي بفسخ عقده رسميًا عقب نهاية الموسم الجاري. ووفقًا لمعلوماته، فإن تاريخ نهاية الموسم الأول في عقد توروب مع الأهلي يوم 30 يونيو القادم موجود في العقد الرسمي بين الأهلي وييس توروب.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: في حالة وجود بند رسمي يؤكد انتهاء عقد ييس توروب مع نهاية الموسم يوم 30 يونيو، فإنه لا يحق له سوى الحصول على الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

حسام البدري يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهليوأضاف: توروب يحصل على 250 ألف دولار شهريًا، وفي حال فسخ عقده بنهاية الموسم الأول يوم 30 يونيو بشرط وجود البند داخل عقده، فإنه سيحصل فقط على الشرط الجزائي المنصوص عليه. وواصل: أما في حال عدم وجود بند نهاية الموسم الأول يوم 30 يونيو، فإن توروب لو ذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يحق له المطالبة بعقده كاملًا، إلا في حالة الاتفاق مع الأهلي على تسوية معينة ووجود مخالصة مالية يتم التوقيع عليها من الطرفين.

