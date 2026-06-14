إعلان الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2026 في مصر

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الثانوية العامة للعام 2025/2026، والتي ستنطلق في 21 يونيو 2026، وتشمل اختبارات للصف الثالث الثانوي بكل أنظمة التعليم المختلفة وتقيس مواد متنوعة.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم المصرية عن الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والذي سيبدأ في الحادي والعشرين من يونيو 2026. يهدف الجدول إلى توحيد مواعيد الامتحانات وتنظيمها بشكل دقيق لجميع الطلاب، بمن فيهم طلاب النظام القديم والنظام الجديد، إلى جانب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( STEM ) و مدارس المكفوفين .

另... (the rest of the detailed text) ... وتشدد الوزارة على أن الجدول concessioneri ومقرر رسمياً، وأن على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة





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