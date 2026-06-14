إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا للعام 2025/2026

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، مع كشف أسماء الأوائل في كل شعبة وطبقة. وضمّت لوحة الشرف طلاباً وطالبات من معاهد الحكومية والخاصة، بما في ذلك فئات الإعاقة البصرية. وأعرب المسؤولون عن فخرهم بالإنجازات، مشيدين بجهود الكنترولات والعاملين بالمعاهد وأولياء الأمور.

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية عن نتائج شهادتي الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 / 2026. وقد تقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية وفضيلة الشيخ حسيني علي عطوة مدير عام الإدارة العامة للشؤون ال تعليم ية والدكتور محمد بدر مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأبنائهم وبناتهم من الطلاب الأوائل والمتفوقين الذين رفعوا راية المحافظة عالياً، معربين عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المشرف وثمرة الجهد المستمر طوال العام.

كما توجهوا بالشكر إلى نادي سراج عبد العزيز رئيس كنترول الشهادة الابتدائية وموسى كامل خليل رئيس كنترول الشهادة الإعدادية وأعضاء الكنترول وفريق عمل الامتحانات والعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية وأولياء أمور الطلاب على الجهود الكبيرة التي بذلوها. وقد تم الإعلان عن لوحة شرف الأوائل للشهادتين، حيث شملت قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية (فئة المبصرين) خمسة مراكز مع تكرارات، تضم أسماء طلاب وطالبات من معاهد خاصة وحكومية مختلفة بالمحافظة.

كما تم إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية (فئة الكفيف) الذين حققوا المراكز الخمسة الأولى من معاهد متخصصة. أما بالنسبة لأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (فئة المبصرين) فقد بلغت القائمة عشرة مراكز مع تكرارات، وشارك في الوصول لها طلاب وطالبات من معاهد البنين والبنات في مختلف مراكز المحافظة. وأخيراً جاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (فئة الكفيف) لتتضمن الخمسة الأوائل من معاهد مخصصة.

وتعد هذه النتائج reflect الاجتهاد والمثابرة التي أبداها الطلاب خلال العام الدراسي، وتأتي تتويجاً لجهود كبيرة من قبل الإدارة المركزية والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. وقد عبرت الإدارة المركزية عن فخرهاGrand بالطلاب المتفوقين، مؤكدة أن هذه الإنجازات هي برهان على مستوى التعليم الأزهري بالمحافظة. ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج تأتي رغم كل التحديات التي واجهتها العملية التعليمية خلال العام، وتؤكد قدرة المؤسسة الأزهرية على تقديم تعليم متميز ينافس على المستوى المحلي والإقليمي





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