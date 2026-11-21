مدير أيام قرطاج المسرحية يعلن الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والعشرين في دار الأوبرا بتونس، مؤكدا دور الفن في مواجهة العزلة الرقمية.

أعلن سليم الصنهاجي ، مدير أيام قرطاج المسرحية ، خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين الذي أقيم مساء السبت ب دار الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس ، عن انطلاق المهرجان الفني تحت شعار "تنبض بالحياة.. تنبض بالمسرح".

أكد سليم الصنهاجي أن هذا الحدث الفني يظل مساحة حيوية للقاء الإنساني ومقاومة العزلة الرقمية التي تفرضها التحولات التكنولوجية الحديثة على المشهد الثقافي العالمي.

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التفاصيل الأساسية للحملة الثقافية

شدد سليم الصنهاجي على أن أيام قرطاج المسرحية ليست مجرد موعد لتقديم العروض الفنية، بل شكلت على مدار أكثر من أربعين عامًا مساحة حرة للاشتباك الفكري والجمالي بين الثقافات.

يهدف المهرجان إلى إعادة صياغة الأسئلة الثقافية عبر روافد الجنوب، وعدم الاكتفاء بترديد الأفكار الجاهزة، مع طرح سؤال جوهري حول العلاقة المتبادلة بين المسرح والإنسان.

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أهداف البرنامج والمشاركة الفنية

تنتشر أيام قرطاج المسرحية في دورتها الجديدة عبر المدن التونسية ومختلف جهاتها، مستخدمة القاعات والساحات والأحياء لتكون نبضا يسري في البلاد ككل كفضاء حي يلتقي فيه الخشبة بالجمهور.

تشمل التظاهرة المسابقة الرسمية العربية والإفريقية، والعروض التونسية، وبرنامج مسرح العالم، ومسرح الحرية، ومسرح الطفل والناشئة، ومسرح الشارع، بالإضافة إلى ورش تدريبية متخصصة.

الجلسات الفكرية والندوات الدولية

يحظى الجانب الفكري بمكانة أصيلة في برنامج الدورة، من خلال تنظيم الندوة الدولية المقررة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر لبحث منظومات التمويل والإنتاج المسرحي.

كما ينظم المنتدى المسرحي الدولي خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر كمنصة لاستحضار الذاكرة المسرحية وتكريم القامات الفنية التي تركت بصماتها في المسيرة.

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التكريمات ودعم المؤسسات الثقافية

وجه سليم الصنهاجي الشكر إلى أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، على دعمها المتواصل، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والداعمين وجنتي الاختيار والتحكيم.

وتبرز مشاركة الفنانة المصرية عايدة فهمي التي أشارت إلى أن تكريمها في أيام قرطاج المسرحية شرف كبير، مؤكدة اعتزازها بتمثيل مصر في هذا المحفل المسرحي العريق.