إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 قريبًا عبر روابط محافظات مصر

تستعد مديريات التربية والتعليم في مصر للإعلان رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 بعد الانتهاء من التصحيح والاعتماد من المحافظين. ستكون النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية以及 المدارس. تأتي هذه الإعلانات بالتزامن مع الكشف عن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، تشمل فحص مراوح التهوية في اللجان.

تستعد مديريات التربية وال تعليم في جميع محافظات مصر لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 رسميًا قريبًا للطلاب. بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ستتم مراجعة النتائج وعرضها على كل محافظ في محافظته للموافقة عليها.

وبعد اعتماد المحافظ للنتيجة، تعلن رسميًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم في كل محافظة، كما تتاح في المدارس بعد ساعات قليلة من ظهورها إلكترونيًا. يمكن للطلاب الوصول إلى النتائج عبر الروابط المخصصة لكل محافظة فور اعتمادها. وتأتي هذه الإعلانات في إطار الاستعدادات المستمرة لعام دراسي جديد، بالتزامن مع الكشف عن ملامح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن فحص صلاحية مراوح التهوية في لجان الامتحانات لضمان بيئة مناسبة للطلاب.

كما يذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلام وأمان، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي تحديات





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