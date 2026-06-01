إعلامي يطالب الداخلية بالتحرك العاجل بعد سرقة بائع جرائد مسن في حلوان

يتناول الخبر حادث سرقة تعرض لها بائع جرائد مسن في منطقة حلوان، حيث طالب الإعلامي أحمد موسى وزارتي الداخلية والتضامن بالتدخل، وسط تضامن شعبي واسع.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والاستنكار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة بائع الجرائد المسن المعروف ب عم شعبان في منطقة حلوان .

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة شخصا يقترب من كشك الجرائد ويختطف جزءا من بضاعته أو نقوده بينما كان البائع منهمكا في تنظيم الصحف. وقد أثار المشهد موجة من التعاطف مع الرجل الثمانيني الذي يعمل لساعات طويلة في الشارع لتأمين قوت يومه، مما دفع العديد من النشطاء والإعلاميين إلى التضامن معه والمطالبة بسرعة ضبط الجاني.

وفي هذا السياق، خرج الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد ليعبر عن استيائه الشديد من الواقعة، مطالبا وزارة الداخلية بالتحرك الفوري للقبض على المتهم وتقديمه للعدالة. وقال موسى خلال برنامجه إن ما حدث هو اعتداء غير مقبول على رجل كبير في السن يعمل في مهنة شريفة لكسب رزقه اليومي، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة التقطت الجاني بوضوح، مما يسهل مهمة الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

كما وجه رسالة دعم لعم شعبان، مؤكدا أنه ليس وحيدا في هذه المحنة، بل هناك تضامن مجتمعي واسع معه ظهر في التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل. ودعا الإعلامي وزارة التضامن الاجتماعي إلى التدخل العاجل للتواصل مع بائع الجرائد وتقديم دعم مادي له يعوضه عن الخسائر التي تكبدها جراء السرقة، وأيضا بحث إمكانية منحه معاشا شهريا يساعده في تحسين ظروفه المعيشية الصعبة.

وأضاف موسى أن هذه الحادثة تعكس الحاجة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذين غالبا ما يكونون عرضة للاستغلال والجرائم دون وجود شبكة أمان تحميهم. كما طالب بتشديد الرقابة الأمنية في المناطق المأهولة وتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن الحيوية لردع مثل هذه الجرائم. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع القضية، حيث انتشر وسم يدعو للقبض على سارق عم شعبان، وطالب الكثيرون بتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لدعم الباعة الجائلين وكبار السن.

وشهدت منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام آلاف التعليقات التي تندد بالسرقة وتطالب بالقصاص العادل. كما عرض بعض المحامين التطوع لتمثيل الضحية مجانا أمام القضاء، بينما تبرع آخرون بمبالغ مالية لمساعدته. وأكد المراقبون أن هذه الواقعة كشفت عن مشكلة أعمق تتعلق بالتفاوت الاجتماعي وغياب الحماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ويواصل المواطنون متابعة تطورات القضية آملين أن تسفر جهود الأمن عن القبض على السارق سريعا، وأن تساهم هذه القضية في تسليط الضوء على حقوق العمالة غير المنتظمة وكبار السن.

وفي الوقت نفسه، أعرب عم شعبان في تصريحات متناقلة عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه، داعيا الله أن لا يخيب أمل من ساعده. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا حول الإجراءات المتخذة في القضية خلال الساعات القادمة، في ظل اهتمام إعلامي ورسمي متزايد بهذه الحادثة المؤلمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرقة بائع جرائد عم شعبان حلوان تضامن اجتماعي

United States Latest News, United States Headlines